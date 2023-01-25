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南投燈會水上立式划槳今登場 貓羅溪水域民眾搶先體驗

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
要價上千元的立式划槳水上活動，自從搬上南投燈會受到好評後，主辦單位今年仍在貓羅溪水域免費推廣這項運動健身活動。圖／南投縣政府提供
要價上千元的立式划槳水上活動，自從搬上南投燈會受到好評後，主辦單位今年仍在貓羅溪水域免費推廣這項運動健身活動。圖／南投縣政府提供

近年來相當盛行的立式划槳水上活動，自從搬上南投燈會受到好評後，今年主辦單位仍在貓羅溪水域舉辦這項安全的運動健身活動，今天起讓更多民眾都能上板體驗，現場不但有的人單獨玩，也有媽媽帶小孩一起划，也能看到兄弟情深同坐一塊SUP輪流划的畫面，給民眾新春不一樣的享受。

利用南投燈會現場的貓羅溪水域，南投縣教育處舉辦SUP立式划槳體驗區，邀請民眾闔家來南投走春，賞燈看花喝茶及品嘗美食外，還能帶毛小孩一起來體驗新奇又好玩的SUP立式划槳運動，度過一個不一樣的春節假期。

南投縣教育處指出，立式划槳源自於夏威夷立式單槳衝浪（SUP），可站、坐、跪、臥，只要能取得板上平衡就能玩得盡興，年齡層也相當廣，連續多年在貓羅溪畔與燈會同步登場的SUP水上活動，今年因為國內少有的3D矩陣煙火，需有大型吊車進駐，為了維護民眾安全，因此只有開放7天體驗。

這幾天風大氣溫低，前一晚的無人機展演甚至差點因為風勢過大停飛，所幸最後還是順利升空後，年假期間的第一場SUP活動今天終於登場，讓熱愛水上運動的民眾，熱情不因寒流減少，一早就有不少民眾現場報名，不僅可以現場體驗，在燈會主燈區現場也有展示區，民眾不僅可參觀，也可上去與板子拍照，模擬一如在海上衝浪的感覺，或是在陸地上划槳的感覺，入夜立式划槳將會變身夢幻光舟，與水舞活動相輝映。

SUP教練說，SUP立式划槳容易上手，現場有5位教練手把手教學，接下來還有1月26、27、29及2月4、5日五天，每天共有6個梯次，分別為8時至9時、9時30分至10時30分、11時至12時、13時14時、14時30分到15時30分、16時至17時，這些在日月潭要價上千元的體驗，在南投燈會可是免費體驗的水上運動。

要價上千元的立式划槳水上活動，自從搬上南投燈會受到好評後，主辦單位今年仍在貓羅溪水域免費推廣這項運動健身活動。圖／南投縣政府提供
要價上千元的立式划槳水上活動，自從搬上南投燈會受到好評後，主辦單位今年仍在貓羅溪水域免費推廣這項運動健身活動。圖／南投縣政府提供
要價上千元的立式划槳水上活動，自從搬上南投燈會受到好評後，主辦單位今年仍在貓羅溪水域免費推廣這項運動健身活動。圖／南投縣政府提供
要價上千元的立式划槳水上活動，自從搬上南投燈會受到好評後，主辦單位今年仍在貓羅溪水域免費推廣這項運動健身活動。圖／南投縣政府提供
要價上千元的立式划槳水上活動，自從搬上南投燈會受到好評後，主辦單位今年仍在貓羅溪水域免費推廣這項運動健身活動。圖／南投縣政府提供
要價上千元的立式划槳水上活動，自從搬上南投燈會受到好評後，主辦單位今年仍在貓羅溪水域免費推廣這項運動健身活動。圖／南投縣政府提供

南投 燈會 寒流

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