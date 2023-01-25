柯文哲今遊八卦山 距離上次竟已半世紀

台灣民眾黨主席柯文哲今下午到闊別半世紀的彰化八卦山大佛廣場，掀起「阿北」小旋風，本來預計發送200個發財金，因排隊者眾多，發出約300個，多名民眾喊「柯總統好」，柯文哲笑而不語。

柯文哲在縣議員張雪如兼民眾黨彰化縣黨部主任委員等人陪同下，先到八卦山大佛殿參拜，聽說柯P要送發財金的民眾已大排長龍，「柯粉」有備而來，帶著柯文哲著作「白色的力量」到場要求簽名。

「我的新年願望，當然是國泰民安、風調雨順。」柯文哲說，老實講，印象中他最後一次來彰化八卦山是小學畢業旅行，之後沒再來，今天來總算看到50年沒看到的大佛，對舊的印象全部忘掉了，就算（八卦山大佛）有改變他也不知道哪裡改變。

柯文哲發兩元兔年發財金，民眾像接龍一樣越接越長，原本預計送200個，結果送個不停，民眾黨王孝裕等人連忙要黨工到後面攔截，謝絕排隊，原本也不開放拍照，很多民眾仍搶拍，親切稱呼他「阿北」，還有民眾喊「選總統」、總統好」、「柯總統好」，柯文哲保持微笑不對政治議題作任何回應。

柯文哲的走春行進入第四天，今天到彰化縣，先後參拜彰化八卦山大佛、花壇虎山岩、員林福寧宮、永靖湳港甘澍宮等宮廟，並發送發財金（兔年小紅包）。