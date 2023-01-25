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年節野餐、踏青首選 台中67公頃中央公園不容錯過

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市水湳中央公園占地67公頃，園內擁花海、萬棵樹木，景色隨四季更迭。圖／台中市政府提供
台中市水湳中央公園占地67公頃，園內擁花海、萬棵樹木，景色隨四季更迭。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕重視公園環境，推動美樂地計畫，而占地67公頃的中央公園，更是全台都會區最大公園，建設局指出，中央公園內種植超過萬棵樹木，景色隨四季更迭，絕對是年節走春、踏青、野餐的首選。

台中市建設局長陳大田表示，中央公園為近年最熱門打卡景點之一，也是市府舉辦台中市民野餐日及跨年的地點，公園除深厚的水湳歷史底蘊，也是都會區內擁有多樣化地景與生物棲地的綠洲，兼顧寧靜舒適、生態、景觀、滯洪及遊憩等複合功能，是一個適合闔家出遊的好地方。

此外，園內獨有的景觀設計，與地形地貌起伏相輔相成，建構出與眾不同的公園景色。園區也設有12感官設施供遊客體驗，讓民眾除徜徉林木草原間，還能來點有趣的互動。

陳大田說，中央公園是個「成長公園」，每年都可見不同的改變，除動植物生態更加多樣化與豐富外，公園設施也不斷優化。

他舉例，中央公園遊客中心已開放部分設施，中心內結合各種新穎智慧科技，不僅是公園服務諮詢站，也連結台中的過去（歷史記憶）、現在（智慧與科技）與未來（創新與國際化），將水湳機場歷史故事結合未來智慧與科技發展，同時提供友善服務空間，讓遊客體現歷史意義及智慧科技的優質服務。

建設局表示，因應春節到來，中央公園在經貿五路路邊及滯5滯洪池底布設花海，也貼心設置兩處專屬打卡點，民眾可多加利用，為旅程留下美好紀念。

中台灣元宵燈會將在2月4日至12日於中央公園登場，屆時歡迎國人提早到場，白天漫步中央公園，享受喬木、花卉及水岸帶來的悠閒輕鬆氛圍，晚上欣賞全國最大水上動態主燈「Happy 兔」，六大主題燈區讓大家手機拍照收穫滿滿。

台中市水湳中央公園占地67公頃，園內擁花海、萬棵樹木，景色隨四季更迭。圖／台中市政府提供
台中市水湳中央公園占地67公頃，園內擁花海、萬棵樹木，景色隨四季更迭。圖／台中市政府提供
台中市水湳中央公園占地67公頃，園內的兔子花海有童趣也有年味。圖／台中市政府提供
台中市水湳中央公園占地67公頃，園內的兔子花海有童趣也有年味。圖／台中市政府提供
台中市水湳中央公園占地67公頃，園內抹茶湖也是知名景點。圖／台中市政府提供
台中市水湳中央公園占地67公頃，園內抹茶湖也是知名景點。圖／台中市政府提供
台中市水湳中央公園的旅客服務中心，以機場大廳為主題，結合新穎科技展現。圖／台中市政府提供
台中市水湳中央公園的旅客服務中心，以機場大廳為主題，結合新穎科技展現。圖／台中市政府提供

台中市長 野餐 燈會

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