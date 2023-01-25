南投燈會卡娜赫拉紀念幣太夯 搶排隊引眾怒 縣府今採新辦法
南投燈會今年配合兔年主題，於初一到初八每天限量發送400個「卡娜赫拉」紀念幣，未料反應意外熱烈。南投縣觀光處今天下午公布最新的紀念幣兌換方式，採「1人1機1手章」，免得又引起紛爭。
南投燈會今年初一到初八都會發放限量卡通紀念幣，有不少民眾做足功課花一天集點、一天排隊，但也有民眾大老遠到現場才知道必須下載APP，完成收集戳章任務才能領取，造成不少民眾抱怨在低溫寒風中排隊卻領不到，也有人認為主辦單位未事先告知名額已滿，甚至有人輪班代排，且沒有做好控管，怒飆插隊、怒極砸看版。
南投觀光處指出，南投燈會園區採24小時開放，故排隊人潮眾多，在實際了解現場排隊現況後，今天下午公布最新的紀念幣兌換方式，未來四天為杜絕代排行為，自下午3時50分起，會開始清點排隊人數，並且以「手章」作為紀念幣兌換依據，籲排隊民眾手章千萬不要抹掉或是不見，兌換時，以「 1人+1機+1手章」 為識別，嚴禁1人多機或代排、插隊，至於沒有換到紀念幣的民眾，則是可以選擇兌換卡娜赫拉周邊紀念品。
可愛的日本人氣角色Kanahei卡娜赫拉，今年做為南投燈會主題吉祥物超萌登場後，每日限量的紀念幣到底有多夯？民眾形容不輸紫南宮錢母，甚至有人才排隊領到紀念幣，就立刻上網拍賣，一個價格竟然要賣1700元到2300元不等。
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