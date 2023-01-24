影／鎮瀾宮今晚抽出國運籤中上籤 顏清標：要大家合作

台中大甲鎮瀾宮今晚11點由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，今年國運籤是中上籤；顏清標說人口的國運籤，是要大家要合作，「薛仁貴救駕」，大家要很拚，救駕合作就會成功，不要再紛紛擾擾。

解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男說，今晚抽出人口籤是已亥，薛仁貴救駕，「福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得平安。」他說這支籤，國運是行銷突破年，營運國際化，今年面對阻力變化大，每個企業要積極穩健，再力求突破，在本業競爭基礎上才能提升，一起團結走過困境。

鎮瀾宮兔年「雨水」、「早冬」、「允冬」也都屬於中上籤，顏清標說今年雨水足，有雨水對務農的農民是好事，有好的收成，包括台中大肚山種花生，一定要有雨水才能收成；而人口的國運籤，就像老師說的要大家要合作，薛仁貴救駕，大家要很拚，救駕合作就會成功，不要紛紛擾擾。

鎮瀾宮去年國運籤抽到中上籤，今年再度抽到中上籤，今晚舉行祈福誦經儀式後，今天子時，由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖祈求，顏清標跪下擲筊，很快抽出兔年「國運籤」。

鎮瀾宮解籤人的台灣省陽宅教育協會理事長周建男指出，今年這支籤，國運是行銷突破年，營運國際化，今年面對阻力變化大，每個企業要積極穩健，再力求突破，在本業競爭基礎上才能提升，一起團結走過困境。