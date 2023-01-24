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影／大甲鎮瀾宮今晚將抽四季籤 包括象徵國運籤的人口籤
台中大甲鎮瀾宮照往例，今晚11點，將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，去年鎮瀾宮抽出的國運籤是中上籤。
今晚風強天冷，鎮瀾宮內外仍有很多民眾參拜，廟旁蔣公路夜市一樣人潮多，廟埕的元宵花燈已點亮，吸引民眾拍照打卡。
今晚子時要抽四季籤，包含人口、 雨水 、早冬、 允冬，今晚9點50分開始誦經，大約10點50分誦經完，團拜後，由董事長顏清標率領董監事抽籤。
去年春節鎮瀾宮抽四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，抽出結果， 解籤老師說這是中上籤，比前年小吉好， 鎮瀾宮董事長顏清標說，中上籤算不錯，經濟要好，疫情快過，媽祖保佑，讓疫情穩定，大家都有生意做。
去年抽出的國運籤「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑，世間若問相知處，萬事逢春正及時」，解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男說，前年國運是世代交替年，產業經濟會大幅漲跌，去年抽出的國運籤中上，中吉以上，活水經濟年，要活化經濟，活化本土經濟，活化經濟的夥伴關係，他說要在產業供鏈上，落實本土化，佈局智能生活，他說人口籤這支籤是中上籤。
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