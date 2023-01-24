快訊

零下5.5度…草木、地面全結凍 苗栗加里山頂成絕美冰世界

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大甲鎮瀾宮今晚將抽四季籤 包括象徵國運籤的人口籤

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今晚大甲鎮瀾宮要抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤。記者游振昇／攝影
今晚大甲鎮瀾宮要抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤。記者游振昇／攝影

台中大甲鎮瀾宮照往例，今晚11點，將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，去年鎮瀾宮抽出的國運籤是中上籤。

今晚風強天冷，鎮瀾宮內外仍有很多民眾參拜，廟旁蔣公路夜市一樣人潮多，廟埕的元宵花燈已點亮，吸引民眾拍照打卡。

今晚子時要抽四季籤，包含人口、 雨水 、早冬、 允冬，今晚9點50分開始誦經，大約10點50分誦經完，團拜後，由董事長顏清標率領董監事抽籤。

去年春節鎮瀾宮抽四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，抽出結果， 解籤老師說這是中上籤，比前年小吉好， 鎮瀾宮董事長顏清標說，中上籤算不錯，經濟要好，疫情快過，媽祖保佑，讓疫情穩定，大家都有生意做。

去年抽出的國運籤「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑，世間若問相知處，萬事逢春正及時」，解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男說，前年國運是世代交替年，產業經濟會大幅漲跌，去年抽出的國運籤中上，中吉以上，活水經濟年，要活化經濟，活化本土經濟，活化經濟的夥伴關係，他說要在產業供鏈上，落實本土化，佈局智能生活，他說人口籤這支籤是中上籤。

今晚大甲鎮瀾宮要抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤。記者游振昇／攝影
今晚大甲鎮瀾宮要抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤。記者游振昇／攝影

鎮瀾宮 顏清標

延伸閱讀

解決中國人口下降的「靈丹妙藥」

盧秀燕初二參拜大甲鎮瀾宮 顏清標同台祝「鴻兔大展」

影／又是他！廟口粉腸老闆3搶大甲鎮瀾宮頭香 抱回1.8萬金媽祖

北市人口將破250萬…要找第3位副市長？蔣萬安這樣說

相關新聞

影／快問快答被問「初吻是何時？」 盧秀燕想了幾秒這樣說

媽媽市長台中市長盧秀燕不為人知的小秘密，新春快問快答影片今天上線，被問到初吻時間，她想了幾秒後回答「大學」。

風太強 台中沙鹿和大甲都有招牌被吹落掉路中

台中市今天風強，沙鹿區和大甲區都有大招牌被強風吹落，掉在地面，員警到場維持交通，確保安全，並通知相關單位移除招牌。

影／大甲鎮瀾宮今晚將抽四季籤 包括象徵國運籤的人口籤

台中大甲鎮瀾宮照往例，今晚11點，將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，去年鎮瀾宮抽出...

台中市鷹架被強風吹落 中市府先拆再裁罰要求改善

台中市公益路二段與大英街口今天有工地鷹架被強風吹落，台中市都發局表示，該工地為申請變更使用執照，同室內裝修工程非在建中工...

杉林溪13萬株鬱金香盛開 高海拔賞花季將維持到3月中旬

當13萬株美麗的鬱金香盛開，杉林溪森林遊樂區讓您不用出國就有置身荷蘭的感覺，園區表示，目前已有黃、粉、紅、紫等五彩鮮豔的...

寒流至！台灣好湯就在南投 獲全國金泉獎最佳旅遊推薦

中央氣象局今天發布低溫特報，南投縣各風景區走春人車潮多，加上梅花盛開，南投觀光處指出，每到冬季，泡湯也是訪南投遊客必選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。