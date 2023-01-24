影／大甲鎮瀾宮今晚將抽四季籤 包括象徵國運籤的人口籤

台中大甲鎮瀾宮照往例，今晚11點，將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，去年鎮瀾宮抽出的國運籤是中上籤。

今晚風強天冷，鎮瀾宮內外仍有很多民眾參拜，廟旁蔣公路夜市一樣人潮多，廟埕的元宵花燈已點亮，吸引民眾拍照打卡。

今晚子時要抽四季籤，包含人口、 雨水 、早冬、 允冬，今晚9點50分開始誦經，大約10點50分誦經完，團拜後，由董事長顏清標率領董監事抽籤。

去年春節鎮瀾宮抽四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，抽出結果， 解籤老師說這是中上籤，比前年小吉好， 鎮瀾宮董事長顏清標說，中上籤算不錯，經濟要好，疫情快過，媽祖保佑，讓疫情穩定，大家都有生意做。