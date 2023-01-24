風太強 台中沙鹿和大甲都有招牌被吹落掉路中

台中市今天風強，沙鹿區和大甲區都有大招牌被強風吹落，掉在地面，員警到場維持交通，確保安全，並通知相關單位移除招牌。

今天下午2點33分。台中市沙鹿區英才路122號前有招牌掉落，台中市清水警分局沙鹿所警員陳彥融、林家維獲報，到場後發現因東北季風增強且招牌年久失修，致招牌損壞掉落，警方立即使用三角錐協助交管，維持交通順暢，避免發生二次災害，並同時聯繫許姓店家到場處理；警呼籲用路人行經該路段時，請減速慢行。

台中海線地區今天強風不斷，大甲區大安港路一處路牌今天下午不敵強風倒塌，員警獲報立即派員到場管制人車通行，避免往來的人車遭波及，台中市政府也派員到場，緊急處理。