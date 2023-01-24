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影／快問快答被問「初吻是何時？」 盧秀燕想了幾秒這樣說
媽媽市長台中市長盧秀燕不為人知的小秘密，新春快問快答影片今天上線，被問到初吻時間，她想了幾秒後回答「大學」。
今天是大年初三，台中市長盧秀燕過年為博君一笑接受快問快答挑戰，3秒內回答不出來即失敗，將接受滿桌的苦茶終極懲罰，題目內更有如初吻幾歲等辛辣問題，盧秀燕毫不畏懼，並直呼「苦茶不苦啦！覺得苦的都是小朋友」、「這有什麼難的」金句連連迸發，逗得現場笑聲連連。
快問快答挑戰影片今天發布在盧秀燕市長YouTube平台，遊戲中主持人辛辣發問，與盧直球對決，主持人問道「初吻在什麼時候？」盧想了幾秒回答「大學」，主持人的倒數，在即將被處罰之際，盧大喊「那這樣不行，我又講出答案又要喝，我已經把我最大的隱私告訴你們了。」主持人加碼追問「那是大學大幾？」，盧回答「大概大二、大三左右吧」，才免於再一次的苦茶懲罰。
主持人拿出盧秀燕小時候的照片，她一看照片便說「好矬喔」，現場笑聲不斷，盧也表示，想對小時候的自己說一聲辛苦了，因為小時候很努力，所以辛苦了，主持人再問盧，覺得自己年輕漂亮還是現在漂亮？她說「都不漂亮，我不是以漂亮取勝，因為我是屬於自信心強大的」。
配合春節期間，主持人問「家裡誰決定年夜飯菜色？」盧想也沒想即回答「當然是我囉」，隨後主持人問「過年最怕親戚問什麼？」盧猶豫超過3秒，隨即遭到主持人懲罰，她解釋「我不是不回答，我只是想不起來，因為實在太忙了，我每天都在不同的場景轉換」，盧也面不改色得喝完懲罰苦茶，笑著說「真的很苦，不過我能接受，因為媽媽能吃苦、市長能吃苦，這個小case」。
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