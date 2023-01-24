杉林溪13萬株鬱金香盛開 高海拔賞花季將維持到3月中旬

當13萬株美麗的鬱金香盛開，杉林溪森林遊樂區讓您不用出國就有置身荷蘭的感覺，園區表示，目前已有黃、粉、紅、紫等五彩鮮豔的花朵怒放，滿園繽紛的春色，今年除維持彩色多樣的特色，更引進雙色及重瓣等罕見品種鬱金香。如瑪克林是紅色花朵鑲白邊，道瓊斯為紅花鑲黃邊等，讓人眼花撩亂。

杉林溪森林遊樂區指出，國人真的不用出國了！去年底最早揭開櫻花序幕後，最近宣布「鬱金香大爆發」﹗將持續盛開到2月底，13萬株荷蘭引進的20多種花色的鬱金香，讓森林園區內花海怒放，還有沿溪遍植的粉紅櫻、雪白霧社山櫻更將盛放到3月中，更是春天賞花的首選。

為營造每年春節熱鬧氣息，杉林溪特別以科學溫控方法調節郁金香花期，讓更多品種與數量的鬱金香，在春節期間同時盛開，所今年春節期間杉林溪鬱金香，無論規模與數量都是歷年最壯觀盛大，讓遊客沐浴在暖暖冬陽下，徜徉流連花海間，不妨利用今年春節連續假期，來杉林溪踏青賞花是闔家走春的好選擇。

園區表示，今年除了盛開的鬱金香外，還有色彩鮮麗的葉牡丹；原來它是從歐洲改良而來的觀賞用高麗菜，只不過他生長後不會結球，葉片型態呈一片片如牡丹，所以取名為「葉牡丹」；品種有圓葉系、皺葉系等，而海拔1600公尺的杉林溪，冬季的低溫特別適合葉牡丹的生長，品系有白色鑲綠邊、淡黃、紫色、黑紫色等多種顏色，大面積種植非常亮眼。