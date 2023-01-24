寒流至！台灣好湯就在南投 獲全國金泉獎最佳旅遊推薦
中央氣象局今天發布低溫特報，南投縣各風景區走春人車潮多，加上梅花盛開，南投觀光處指出，每到冬季，泡湯也是訪南投遊客必選擇的旅程之一，縣內有北港溪、東埔及埔里三溫泉區，均屬無色無味的碳酸氫鹽泉，又稱之為「美人湯」，歡迎國人來南投走春泡湯外，還可逛燈會、觀賞精彩的無人機以及煙火，體驗南投溫泉的優質服務。
處長陳志賢表示，南投縣觀光資源豐富，北港溪溫泉區橫跨國姓鄉及仁愛鄉，除可以訪客家景點糯米橋、品嚐客家美食以外，當然更不能錯過國姓咖啡，以及橋聳雲天綠雕園區的美景；至於東埔溫泉區，更是登山健行的首選，步行彩虹瀑布、八通關古道，品嚐在地原住民風味烤大豬及小米酒，用溫泉洗浴身心，是很多遊客的最愛。
交通部觀光局為推廣台灣溫泉產業，辦理「2022-2023台灣好湯金泉獎」，透過網路票選及專家評鑑選出台灣好湯，南投縣包括泰雅渡假村、東埔帝綸溫泉飯店、玉山樓民宿、北港溪溫泉觀光協會以及東埔溫泉風景區旅遊促進會的共同支持催票，最終由北港溪溫泉區以及東埔溫泉區出馬角逐，分別由北港溪溫泉區獲得優質服務金獎、東埔溫泉區獲得最佳旅遊推薦銅獎。
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