寒流至！台灣好湯就在南投 獲全國金泉獎最佳旅遊推薦

中央氣象局今天發布低溫特報，南投縣各風景區走春人車潮多，加上梅花盛開，南投觀光處指出，每到冬季，泡湯也是訪南投遊客必選擇的旅程之一，縣內有北港溪、東埔及埔里三溫泉區，均屬無色無味的碳酸氫鹽泉，又稱之為「美人湯」，歡迎國人來南投走春泡湯外，還可逛燈會、觀賞精彩的無人機以及煙火，體驗南投溫泉的優質服務。

處長陳志賢表示，南投縣觀光資源豐富，北港溪溫泉區橫跨國姓鄉及仁愛鄉，除可以訪客家景點糯米橋、品嚐客家美食以外，當然更不能錯過國姓咖啡，以及橋聳雲天綠雕園區的美景；至於東埔溫泉區，更是登山健行的首選，步行彩虹瀑布、八通關古道，品嚐在地原住民風味烤大豬及小米酒，用溫泉洗浴身心，是很多遊客的最愛。