沒領到小紅包？彰化元宵晚會還有抽獎上看2萬元
過年最快樂的事情就是領紅包，地方首長、社團領導人送小紅包行之有年，彰化縣多座宮廟比拚人氣送出現金紅包，都是百元起跳，其中二林鎮舊社代安宮送1元美金紅包最為吸睛，因廣受信眾好評，明年將續辦。
傳統小紅包之中，彰化縣人口數124萬多人，縣長王惠美送「一元復始」小紅包，北斗奠安宮大年初一至初五的每天上午9點30分到10點30分，下午2點30分到3點30分發出「五福臨門」小紅包，每天上午8點到晚間10點開放信徒擲筊求錢母。埔心鄉埔心社區理事長許增鏞將在元宵燈會送「十元十美」小紅包，限量1千分。
二林鎮仁和宮、芳苑鄉福海宮在正月初一子時過後送百元現金，限量500分，都發送到不夠，仁和宮改發「金幣」祝福信眾兔年日進斗金，福海宮原本從11點15分發到11點半，因排隊信眾超過千人，加發到12點為止，合計發出4千分，信眾都很歡喜。
二林鎮舊社代安宮以宮廟七彩橋的繽紛夜景聞名，正月初一上午10點起發送500分美金1元紅包，吸引大批信眾排隊，後來加發180分，向隅信眾還有發財希望，到代安宮安燈，每安一燈送1摸彩券（以此類推），而且安燈「親民價」不分燈別一律200元，只要安燈就送「兔年招財錢母」，限量120燈的祈福龍燈，每燈500元，懸掛在舊社代安宮廣場。
代安宮2月4日（農曆1月14日）舉辦「舊社代安宮元宵晚會」，點燈信眾有機會抽中8個千元以上大獎，頭獎兩萬元，還有九獎30名、各1000元，十獎100名、各600元，平安獎200名、各200元。為鼓勵信眾踴躍參與，2月4日晚6點起，只要參加元宵晚會每人領取一張抽獎券，三大現場獎獎金依序為發財金16000元、8000元、6000元，另有50包主委獎的600元發財金。
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