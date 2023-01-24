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春節出遊青創基地 中市勞工局歡迎大家文創藝術走春

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市審計新村BUFF診療室新年許願窗。圖／台中市府提供
台中市審計新村BUFF診療室新年許願窗。圖／台中市府提供

台中市勞工局輔導的光復新村、審計新村青創基地創業青年，推出豐富有趣的年節活動，勞工局表示，今年農曆春節歡迎到霧峰山城且具歷史文化氣息的光復新村，及位於西區綠園道廊帶、在壅擠的高樓大廈中獨樹一格的審計新村，享受文創藝術走春。

勞工局說，光復新村青創基地創年多以藝術創作、文創小物及餐飲烘培為主，今年春節，創業青年們相繼為光復新村增添一抹紅，「人人好工坊」舉辦春聯義賣、DIY寫春聯及畫燈籠，也邀請甲骨文書法老師現場揮毫；另致力於兒童藝術樂學的「河神幼兒藝術工坊」自即日起至2月5日舉辦「真‧俗俗賣」河你來過年系列活動，包含小財神遊街送紅包及新春限定的迎春髮箍、恭喜發財立體流體畫DIY體驗。

多位青年店家也持續推出DIY體驗，例如「吾革事」皮雕及皮革鑰匙圈、「米子泥研」恐龍泥盆等，都是青年的創意發想，大人或小孩都合適。

勞工局表示，審計新村是省府時期審計處員工眷舍，鄰近美術館、范特喜文創聚落，青年以文創設計、餐飲輕食為主，結合周遭多元的文創店家，審計新村在壅擠的高樓大廈中獨樹一格，近年更成為網紅、網帥的拍照聖地，今年春節，創業青年聯手佈置許多新春小景點，位於二樓的辣醬專賣店「金匠」舉辦喜悅in審計新村活動，打造金色美拍牆，打卡標註審計新村即可換取新春喜悅包，另「BUFF診療室」也邀請市民朋友在新春許願窗留下新年祝願。

勞工局指出，位於東區的歷史建築第四市場，前年底委外活化轉型為青創市集、文史策展及特色餐廳，市場自初三開始營業，為期6天的「年貨小街」創業市集熱鬧展開，還有「台中東泉拿鐵」可品嚐，更多活動資訊，可至台中市青年一站式創業入口網（https://www.tcdream.taichung.gov.tw/）、摘星青年築夢台中（https://www.facebook.com/catchstarTaichung/?locale=zh_TW）及第四市場FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaichungFourthMarket/）查詢。

台中市審計新村創業青年喜迎兔年。圖／台中市府提供
台中市審計新村創業青年喜迎兔年。圖／台中市府提供
台中市光復新村創業青年熱鬧迎新春。圖／台中市府提供
台中市光復新村創業青年熱鬧迎新春。圖／台中市府提供

青年 文創 勞工局 台中市

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