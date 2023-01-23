新春限定！南投純白古蹟成背景 3D動態光雕秀吸睛

今年農曆春節，國立台灣工藝研究發展中心從今天（初二）至29日（初八）推出「相揪逗鬧熱－工藝行春‧旅物SHOP」新春活動，春節限定「3D動態光雕秀」也在今晚首演登場，以「禮物開箱」為概念的精采光雕投影，成功吸引民眾目光。

工藝中心指出，此次農曆年推出「相揪逗鬧熱－工藝行春‧旅物SHOP」新春活動，以「禮物開箱」為概念，把園區內所有的建物繫上洋紅緞帶，更以「旅物・SHOP」為題，跨域結合「工藝」與「科技」，透過3D動態影像的光雕投影呈現。

春節限定的「3D動態光雕秀」更是以去年甫登錄縣定古蹟的「工藝文化館」為背景，將3D動態影像投射在其純白建物外觀上，透過打開禮物，展現「自然之禮」、「平衡之禮」、「循環之禮」、「生命之禮」、「包容之禮」等綠工藝的核心價值。

工藝中心主任張仁吉說，今晚首演登場的「3D動態光雕秀」，結合了動畫、音樂及學術團體的共同努力，可以看到元工藝（Metacraft）的多邊跨域，涵蓋寺廟工藝、布袋戲、工藝創作、數位科技、古蹟建築、還有國產材的音樂共演等。

而其光雕投影內容也展現了工藝自然生態、循環利用、社會性、公共性，還有民俗的包容性等綠工藝精神，每場10分鐘的展演可欣賞工藝師一輩子頂真的精神與價值，是能帶給大家希望、療癒、祝福及新視野，能夠勇敢無畏前行的光雕秀。