新春限定！南投純白古蹟成背景 3D動態光雕秀吸睛

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國立台灣工藝研究發展中心於新春限定推出的「3D動態光雕秀」今晚首演登場，今起至初八每晚6時到8時30分進行展演。圖／工藝中心提供
國立台灣工藝研究發展中心於新春限定推出的「3D動態光雕秀」今晚首演登場，今起至初八每晚6時到8時30分進行展演。圖／工藝中心提供

今年農曆春節，國立台灣工藝研究發展中心從今天（初二）至29日（初八）推出「相揪逗鬧熱－工藝行春‧旅物SHOP」新春活動，春節限定「3D動態光雕秀」也在今晚首演登場，以「禮物開箱」為概念的精采光雕投影，成功吸引民眾目光。

工藝中心指出，此次農曆年推出「相揪逗鬧熱－工藝行春‧旅物SHOP」新春活動，以「禮物開箱」為概念，把園區內所有的建物繫上洋紅緞帶，更以「旅物・SHOP」為題，跨域結合「工藝」與「科技」，透過3D動態影像的光雕投影呈現。

春節限定的「3D動態光雕秀」更是以去年甫登錄縣定古蹟的「工藝文化館」為背景，將3D動態影像投射在其純白建物外觀上，透過打開禮物，展現「自然之禮」、「平衡之禮」、「循環之禮」、「生命之禮」、「包容之禮」等綠工藝的核心價值。

工藝中心主任張仁吉說，今晚首演登場的「3D動態光雕秀」，結合了動畫、音樂及學術團體的共同努力，可以看到元工藝（Metacraft）的多邊跨域，涵蓋寺廟工藝、布袋戲、工藝創作、數位科技、古蹟建築、還有國產材的音樂共演等。

而其光雕投影內容也展現了工藝自然生態、循環利用、社會性、公共性，還有民俗的包容性等綠工藝精神，每場10分鐘的展演可欣賞工藝師一輩子頂真的精神與價值，是能帶給大家希望、療癒、祝福及新視野，能夠勇敢無畏前行的光雕秀。

工藝中心則表示，初二至初八新春期間，歡迎相揪來台灣工藝文化園區走春「逗鬧熱」，逛園區領限量春節福卡，而春節限定「3D動態光雕SHOW 」每晚6時至8時30分，每半小時1次，現場有草蓆供民眾在大草坪上席地而坐看光雕秀，新春相關活動資訊及報名方式可至工藝中心官網（https://www.ntcri.gov.tw）查詢。

國立台灣工藝研究發展中心將3D動態影像投射在縣定古蹟的「工藝文化館」的純白建物外觀上，十分吸睛。圖／工藝中心提供
國立台灣工藝研究發展中心將3D動態影像投射在縣定古蹟的「工藝文化館」的純白建物外觀上，十分吸睛。圖／工藝中心提供
國立台灣工藝研究發展中心將3D動態影像投射在縣定古蹟的「工藝文化館」的純白建物外觀上，十分吸睛。圖／工藝中心提供
國立台灣工藝研究發展中心將3D動態影像投射在縣定古蹟的「工藝文化館」的純白建物外觀上，十分吸睛。圖／工藝中心提供
國立台灣工藝研究發展中心於新春限定推出的「3D動態光雕秀」今晚首演登場，今起至初八每晚6時到8時30分進行展演。圖／工藝中心提供
國立台灣工藝研究發展中心於新春限定推出的「3D動態光雕秀」今晚首演登場，今起至初八每晚6時到8時30分進行展演。圖／工藝中心提供

春節 古蹟

延伸閱讀

淡水漁人碼頭情人橋換新裝 春節限定光雕秀

南投春節防疫不打烊 趁返鄉快來接種次世代疫苗

影／蔡英文初二南投參香拚立委補選 避談新閣揆人選

新年祈福 竹市廟宇走春逛古蹟

相關新聞

新春限定！南投純白古蹟成背景 3D動態光雕秀吸睛

今年農曆春節，國立台灣工藝研究發展中心從今天（初二）至29日（初八）推出「相揪逗鬧熱－工藝行春‧旅物SHOP」新春活動，...

初二回娘家上演「制服回憶殺」 鹿港頂番潘姓家族又來搞怪

今天大年初二是嫁出女兒回娘家的日子，彰化鹿港頂番婆潘姓家族連續第8年的「搞怪日」。今年主打「學生制服趴」，家族成員約40...

盧秀燕初二參拜大甲鎮瀾宮 顏清標同台祝「鴻兔大展」

喜迎兔年，今為大年初二，台中市長盧秀燕一早就到海線大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖參拜，發送小紅包，現場近百公尺排隊人龍綿延；盧秀...

南投掛滿黑布條 蔡培慧團隊大方認：青年軍所為

南投竹山、集集等地街頭近期出現「黑道治縣你甘願嗎」布條，呼籲縣民投票日「換黨換人做做看」，布條署名「南投升級後援會」，但...

台中比特犬數目全國第一 議員：攻擊性犬應加強列管

今年至少發生6件比特犬攻擊事件，往年1到3件左右，台中市還發生比特犬咬傷人手腳的事件，台中市議員張廖乃綸關注比特犬的管理...

受虐比特犬流浪3500公尺高山 山友奔走陪伴助下山找家

一隻流浪比特犬日前出現在海拔超過3500公尺的南湖圈谷，滿身是傷、瘦得皮包骨有受虐痕跡，一名登山協作「阿鴻」看了不忍，仔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。