初二回娘家上演「制服回憶殺」 鹿港頂番潘姓家族又來搞怪

今天大年初二是嫁出女兒回娘家的日子，彰化鹿港頂番婆潘姓家族連續第8年的「搞怪日」。今年主打「學生制服趴」，家族成員約40人，從91歲老阿嬤到1歲小娃娃，個個都穿著學生服粉墨登場，重溫不同學生時代的回憶，也加碼演出翻圍牆蹺課等戲碼，大家玩得好開心。

主辦「變身趴」的萬美如說，潘家是她的外婆家，玩變身趴的點子要追溯到2014年，當時因為她的表妹很喜歡搞怪穿上奇裝異服玩變身，長輩們也覺得新鮮有趣，也加入搞怪行列，因此利用大年初二大團圓日子，讓嫁出去的女兒全家也都能回娘家參加。

萬美如說，過去8年來，家族的主題趴以顏色為主，由大家盡情搞怪，什麼扮相都行，主要是為了方便老人家選擇衣飾與裝扮，從紅趴、黃趴及粉紅趴，到「復古趴」、藍色趴，前年改為「職業趴」，去年回到「金銀趴」色系，今年大家討論結果，選擇「學生制服趴」。

今年潘氏家族參加「學生制服趴」的成員約40人，最年長的是已91歲的阿祖潘許幼，她穿的是水手裝，最小娃娃才1歲大。萬美如說，8年來，長輩們的變身趴，玩得比晚輩們高調、開心許多，這次「學生制服趴」有的是去借來的，有的是舊制服，穿在身上，都充滿青春氣息。

「制服回憶殺」中，不乏奇裝異服，最經典的是男生卡其衣，女生則是要水手裝，大家手牽手散步，彷彿在演偶像劇；也有媽媽，女兒小都穿同一所國小制服，也有日本學生服，並打扮暴走族；甚至還有台中女中的綠色「郵差」制服。

在「學生制服趴」的氛圍中，書包是必要配備，裡邊藏有香菸、餐盒，女生則有化妝品，男生還偷到圍牆邊偷抽菸，男女生更一起翻圍牆蹺課，來個大合照，大家都很搞笑。

回娘家照例要辦桌團圓，潘家的午餐可是豐盛得很，掌廚的是潘許幼的長子，他曾在高雄餐廳當大廚。當大餐上菜時，就像學生時一樣，總有人會偷吃幾口，當大家大啖一頓後，再來交換禮物。

萬美如說，變身趴讓家族成員更有參與感，大桌吃飯的感覺，家族情感也更融洽，都會期待明年回娘家的日子。

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