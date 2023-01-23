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梨山地區全國最高教堂梨山耶穌堂 洗滌心靈好去處

中央社／ 台中23日電

已有53年歷史，位於海拔2011公尺的梨山耶穌堂為全國最高教堂，耗時近6年整修，111年12月2日大鐘再次敲響，雲端上的教堂風華再現，幸福的鐘聲洗滌心靈塵埃。

「咚！咚！咚」，相隔20年，梨山耶穌堂鐘聲再次響起，低沉鐘聲在山谷中環繞，久久不去。梨山耶穌堂建築風格採哥德式教會建築，具有53年歷史，歷經近6年時間整修，主建物為十字架造型，正前方有個噴水池和圓形廣場，建築上方還有個獨立鐘塔。

參山處長曹忠猷接受中央社記者訪問表示，整修過程中，發現教堂內紅檜木屋頂天花板已少見，通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，僅用屋頂垂下的鋼條、連結平面鋼板鑲入牆面，鋪上鋼筋混泥土，做成19個階梯踏板，簡約的工法和設計，在窗戶灑入光影照映下，呈現樓梯特殊的意境和美感。

參山處指出，梨山耶穌堂海拔高約2011公尺，1969年7月29日動土興建、同年12月25日竣工，歷經多次颱風、地震災害，牆面斑駁受損、窗戶滲水，原垂吊重達2公噸的大鐘，也因地震後安全顧慮撤下；歷經地震，耶穌堂主體結構仍堅若磐石並未受損，2014年登錄為台中市歷史建築

早年先總統蔣中正夫婦夏季經常於梨山居住、做禮拜，發現可遠眺大雪山山脈，遂由宋靄齡捐資興建，可容納500人聚會場所，正門上有蔣中正所題「耶穌堂」大字。

當初蔣宋美齡曾表示要將教堂還給原民；1999年921地震後，原所有權人「中華婦女祈禱會」決議無償贈與「財團法人台灣基督長老教會（PCT）泰雅爾中會」，負責管理維護。

參山處在2017年間，花費新台幣1047萬元整修耶穌堂景觀園區，去年再耗資3000多萬元，將耶穌堂從裡到外，翻新修繕，要讓耶穌堂成為台灣最高、最亮眼的一顆珍珠。

耶穌 梨山 歷史建築

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