疫情打擊轉出新商機 冷凍麵包熱賣

中央社／ 台中23日電
從事食品烘焙的孫瑞榮，曾因SARS疫情衝擊，事業被毀、欠債千萬，重新振作將事業轉型，研發新產品，又遇上COVID-19疫情來襲，他卻靠著研發扭轉情勢，業績不退反升。中央社
從事食品烘焙的孫瑞榮，曾因SARS疫情衝擊，事業被毀、欠債千萬，重新振作將事業轉型，研發新產品，又遇上COVID-19疫情來襲，他卻靠著研發扭轉情勢，業績不退反升。中央社

在黃昏市場擺麵包攤起家的孫瑞榮曾在SARS疫情中跌倒，事業被毀、負債千萬，他振作後投入麵包批發業，幾年前遇上COVID-19疫情來襲，研發的冷凍產品大獲好評，2次疫情出現不同人生契機。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）來襲，社會經濟受衝擊，改變了許多人的人生。從事食品烘焙的孫瑞榮曾因SARS疫情衝擊，事業被毀、欠債千萬，COVID-19來勢洶洶，他卻靠著研發扭轉情勢，業績不退反升。

本身就讀食品加工的孫瑞榮曾是麵包師傅，後來自己賣起麵包，前進黃昏市場擺攤，從1場做到20多場，足跡遍及各大黃昏市場，還開設中央廚房，月入數十萬元。

當事業發展如日中天時，SARS疫情來襲，許多人不敢到市場消費，麵包攤生意一落千丈，讓他一度負債千萬。事業被毀，孫瑞榮回憶，當時壓力很大，一度想不開，帶著孩子攀上中彰大橋，可是當看到孩子天真無邪笑臉，讓他決心為了孩子再次奮鬥。

孫瑞榮的父親變賣家中田產，幫助他重新創業。孫瑞榮幾經思考，決定轉型改為製作白麵包，專門銷售給早餐店；他以自己所學改良麵包，2年內還清了積欠父親的債務，隨後又研發吐司周邊商品。

拿著一片片抹著各式抹醬的冷凍吐司，孫瑞榮說，除推出傳統的花生、巧克力、奶酥等口味外，還與台灣小吃結合推出鴨肉丸、白醬、鹹蛋黃口味，本來一個月銷售量約10萬片，疫情期間，因宅經濟發威，單月銷售量衝上200多萬片。

人生先後兩度遇到疫情，結果卻大相逕庭，孫瑞榮笑說，危機就是轉機，曾遇過失敗的經驗，人生做什麼都會有瓶頸，但山不轉路轉，他學會採用多角化經營，即使疫情過後，基本營業狀況不會受影響。

疫情 麵包 COVID-19

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