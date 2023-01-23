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盧秀燕初二參拜大甲鎮瀾宮 顏清標同台祝「鴻兔大展」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕大年初二至清水紫雲巖，主委吳勝隆、清水農會總幹事顏秋月陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕大年初二至清水紫雲巖，主委吳勝隆、清水農會總幹事顏秋月陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影

喜迎兔年，今為大年初二，台中市長盧秀燕一早就到海線大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖參拜，發送小紅包，現場近百公尺排隊人龍綿延；盧秀燕說，她是六都唯一女市長，參拜媽祖特別有意義，祈求國家進步繁榮、市政順利、市民安康；鎮瀾宮董事長顏清標也同台，祝福台中在盧帶領下，能「鴻兔大展」。

大甲鎮瀾宮主祀媽祖，每年農曆3月「瘋媽祖」，遶境也成全球三大宗教盛事之一。大年初二回娘家，今早大甲鎮瀾宮外，綿延百米人龍至一旁大甲市場，數百名民眾依序等著參拜媽祖。

盧秀燕上午8時抵達鎮瀾宮，在顏清標陪同下，入廟參拜媽祖、獻花，接著兩人一同在廟埕廣場，向民眾拜年、發放小紅包。盧秀燕說，她是六都唯一女市長，參拜媽祖特別有意義，媽祖一定有聽到她的祈求。

盧秀燕表示，她向媽祖祈求3個願望，祝福國家進步繁榮、台中市政能夠順利、台中市民闔府安康，兔年行大運。

難得在與盧同台的顏清標，則祝福盧秀燕，盼在她主政之下，市政世運昌隆，鴻兔大展，成為全國宜居城市，台中未來在她帶領下，能大發大進步。

接著兩人走向排隊人龍，一起向市民發放新春小紅包，民眾爭相上前，愈與盧、顏二人合照，甚至有民眾表示，他上午4點就到現場排隊，就為了排隊領取紅包，為兔年祈求好彩頭。

盧秀燕8時30分接著趕往清水紫雲巖，參拜觀世音菩薩祈福，並向市民發放小紅包，隨後再趕往社口萬興宮、北屯軍福宮。

今天是大年初二，一早大甲鎮瀾宮外，綿延百米人龍至一旁大甲市場，數百名民眾依序等著參拜媽祖，向台中市長盧秀燕領取小紅包。記者劉柏均／攝影
今天是大年初二，一早大甲鎮瀾宮外，綿延百米人龍至一旁大甲市場，數百名民眾依序等著參拜媽祖，向台中市長盧秀燕領取小紅包。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕大年初二至大甲鎮瀾宮，董事長顏清標陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕大年初二至大甲鎮瀾宮，董事長顏清標陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕大年初二至大甲鎮瀾宮，董事長顏清標陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕大年初二至大甲鎮瀾宮，董事長顏清標陪同參拜、發放小紅包。記者劉柏均／攝影

媽祖 盧秀燕 鎮瀾宮 顏清標

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