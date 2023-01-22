紫南宮大年初一發兔年精裝錢母 7小時豪發2000組

南投竹山紫南宮招財錢母夯，每次發放都吸引數萬人排隊領取，但今年的大年初一因疫取消排隊發放，但廟方今突襲公布，身分證後2碼為「11」者，今下午4時前憑證可領兔年錢母精裝套組，7個小時發出近2千組，拿到的信眾直呼幸運。

紫南宮指出，今年疫情雖舒緩，但返鄉者眾多且來往密集，恐再釀新一波疫情，考量全台疫況，評估審酌防疫需求，為降低群聚情形，決定取消正月初一排隊發放模式，新春期間改採不定時發放兔年錢母，盼讓走春民眾平安健康、順心如意。

紫南宮服務中心今天上午8時許無預警廣播，凡身分證末2碼為11者，憑證能領兔年精裝版套幣1組，但就大年初一限定，符合資格者得在今天下午4時前，憑身分證或健保卡到紫南宮借還金服務中心領取，消息一出吸引不少信眾領取。

紫南宮主委莊秋安說，今天上午8時許公布領取精裝版錢母的條件後，廟內電話響不停，全是打來確認領取資格，因此今天上午9時至下午4時之間，除了現場信眾，更有不少人專程來領，7小時內就發出了將近2000組，領取狀況很熱烈。

其中，有一對來自彰化溪州的14歲、12歲陳姓姊妹檔，兩人身分證後2碼都是「11」，她們說，家裡務農，爸爸過年仍要下田工作，所以每年初一都陪媽媽來拜土地公，拜拜時聽到廣播，竟符合領取資格，一次能拿2組回家，真的超開心。