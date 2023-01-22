「花在彰化」今開幕 推出限量農遊體驗、親子野餐活動

「2023花在彰化」活動在大年初一盛大開幕了，從1月22日到2月5日元宵節，每天上午9時至下午6時在彰化縣溪州公園、田尾公路花園、北斗美食商圈登場，縣府今年在2月2日到2月5日推出四梯次限量報名的農遊體驗行程，有食農教育及手作DIY體驗。

彰化縣長王惠美今天出席開幕活動，她表示，「2023花在彰化」今年以「夢遊鮮境」為活動主題，由「花仙子」帶領大家到各角落漫步奇幻花海、急流鮮境、樹林冒險與皇家花園間，讓大家能看到彰化農業的鮮活多采多姿。

王惠美也說，1月28日大年初七下午2時到5時於溪州公園大草皮辦理「親子時光野餐」活動，前200組家庭線上報名成功後，可獲得彰化特產精美餐盒及限定款野餐墊1個，活動當天有小朋友最喜歡YOYO家族表演、雙人魔術泡泡秀、中台灣最強JAZZ樂團表演。

「2023花在彰化」今年公私部門合作，除了有農糧署、在地農會外，還有企業及外商積極投入，包含彰化縣不動產開發商業同業公會、允強實業、辰亞能源股份有限公司、中華電信、天豐新能源股份有限公司、沃旭能源、彰化縣田尾公路花園協會、華暄綠能股份有限公司、聯合再生能源工程股份有限公司、永達綠能科技工程有限公司等協助將整個園區布置得美輪美奐。

像是天豐新能源與本土開發商力麗集團合作成立的海峽風電公司以「海峽離岸風場 ‧ 順風來電」為主題，將風能流動意象與再生能源知識融入展場設計中，利用100%可回收的鐵製結構搭配當地植栽點綴，打造兼具綠意與綠能元素的花藝展區，現場更規劃為期兩天的親子闖關遊，相當趣味。