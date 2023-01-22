台中第二市場昔舶來品吸引貴婦 現主打觀光美食

中央社／ 台中22日電

擁有百年歷史的台中市第二市場昔有「日本人的市場」稱號，因為有很多舶來品常吸引貴婦上門，也被稱為「貴婦市場」，時至今日，第二市場多元美食小吃，已成為觀光美食景點。

建於大正6年（1917年）的第二市場，在日治時期稱為新富町市場，圍牆以紅磚牆砌成，再以木造樓板加蓋而成「人」字型建物，當時有53個專賣店；昭和6年（1931年）外圍增建11戶簡易賣店；昭和11年（1936年）店鋪數量93家，以買賣舶來品、高檔貨為主。

民國47年（1958年）增建為外店鋪56鋪，成為目前第二市場營業範圍。百年來，第二市場靜靜見證台中市中區由盛而衰的發展脈絡。第二市場鄰近中區柳川水岸，六角樓是市場中心地標，配合放射狀的攤位陳設，是罕見的市場特色建築。

第二市場位於昔日繁華的市中心，因為有很多其他一般市場沒有的舶來品，當時的貴婦常來逛街採購，市場也有美食小吃，不少貴婦下午帶著放學後的小孩到市場享用木瓜牛奶搭配土司，在當時是很時髦的「下午茶」。

歌廳文化盛行時期，中區有多家知名歌廳，表演完的藝人常結伴就近到第二市場吃宵夜，造就第二市場發展各種小吃，魯肉飯因運而起，有別於其他市場以民生用品銷售為主，第二市場則是各式美食小吃集中地。

第二市場內的爌肉飯、麻薏、香菇肉羹、紅茶、麵攤都是數十年老店，不只本地民眾，慕名前來的觀光客也絡繹不絕。市場內的名攤不勝枚舉，例如百年老店三代福州意麵，至今已傳承至第五代，美味不變，日治時期便常有日本客人，現在更是外國觀光客追尋的巷弄美食。

老字號的茂川肉丸曾獲米其林餐盤推薦，而山河魯肉飯、李海魯肉飯也各有追隨者。也是百年老店的「楊媽媽立食」，除了批發各式進口海鮮外，還提供最著名的火腿、野生烏魚子，都是店內的招牌美食，還有「顏記肉包」是前台中市長胡志強推薦的口袋名單。

台中市民官達禮認為，第二市場對於老台中人來說，不只是美食小吃的集中地，更是離鄉背景遊子心中最念念不忘的家鄉味，只要從外地回到台中，一定要去第二市場吃吃魯肉飯、意麵、餛飩湯、紅茶，一解朝思暮想的鄉愁。

小吃 台中市長

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