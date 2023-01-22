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大年初一盧秀燕首站選樂成宮 發紅包跟信眾「稜轎腳」
今天是大年初一，台中市長盧秀燕一早8點赴東區樂成宮參拜，現場排滿要向媽祖點香信眾，盧也準備上百個紅包在向場發放，她表示當選後的頭一個新年，大年初一就選擇來樂成宮，也向媽祖祈求3個心願，同時也「稜轎腳」盼國泰安康、市政順利。
台中樂成宮為市定古蹟，主祀媽祖又稱旱溪媽祖廟，歷年來香火鼎盛，今天大年初一一早沿街就排滿數百位民眾，人龍一路自廟埕廣場綿延至附近馬路，依序等待要向媽祖點香參拜、稜轎腳。
盧秀燕上午8點抵達樂成宮，除向民眾握手恭賀新年，也進入廟內上香、獻花，她表示，這是她當選後頭一個新年，她大年初一第一站就來樂成宮，這樣是不是很有誠意，大家都知道樂成宮媽祖神威赫赫，因此她過年第一站就來這邊參拜。
盧秀燕說，她有3個簡單的心願，第一向媽祖稟報祈求國泰民安、第二期求市政順利昌榮，第三祝福所有市民朋友闔家安康、新年快樂，兔年行大運。
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