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「人人有頭香」不用搶 彰化南瑤宮路跑迎頭香新典範

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化南瑤宮除夕「迎頭香路跑」活動，最有趣的莫過造型組，這大兔布偶跑了600公尺，在寒天裡也是全身汗水淋漓。記者劉明岩／攝影
彰化南瑤宮除夕「迎頭香路跑」活動，最有趣的莫過造型組，這大兔布偶跑了600公尺，在寒天裡也是全身汗水淋漓。記者劉明岩／攝影

除夕夜，很多宮廟都舉辦「搶頭香」，卻容易發生危險，彰化南瑤宮則改為除夕「迎頭香路跑」，除男女組外，今年還新增最佳造型獎，參賽者令人逗趣的裝扮，讓活動更格外熱鬧有趣，宛如嘉年華會，賽後一起進廟插香，不必搶，「人人都是頭香」。

從2011年開始舉辦「插頭香祈福」，年年吸引數百名搶頭香拿獎金，造成轟動，卻也因衝撞衍生安全問題，彰化市公所因此從2020年改弦易轍，除名稱改為 「路跑迎頭香」活動，從指定地點跑回南瑤宮，想拿到獎金還要考驗體力，但2022年因為新冠肺炎疫情升溫取消舉辦，今年疫情紓緩，再回復路跑。

南瑤宮2023年除夕路跑迎頭香活動昨晚舉辦，同樣祭出第一名8888元、第二名6666元、第三名5168元獎金，分為男女各一組，今年要贏得頭香需先跑600公尺，從成功停車場起跑，終點在南瑤宮，今年也增加造型獎，前五名有2000元獎金。

參賽選手約有300人，沿途都有社區啦啦隊為他們加油打氣，尤其是造型組最吸睛，像吳昇鴻打扮成財神爺，沿途一路分糖果，還有很多都是迎合兔年，裝扮成兔子，甚至穿著大型兔布偶，氣喘咻咻地跑完600公尺，還有一名小朋友則是扮成變形金剛，一路變身，特別受到稱讚。不過，在這麼冷的除夕夜裡，則是個個滿身是汗。

他們抵達終點，在集合後，過了子時，由南瑤宮管理人、彰化市長林世賢開廟門，大家魚貫進入，不爭不搶，先由林世賢率大家參拜媽祖後，人人各持一支香，秩序井然，分別插進大香爐，完成儀式。

路跑結果，由市長林世賢頒獎，男子組前三名依次是林聖哲、吳嘉峻、許有鈞；女子組依次是徐苡絜、鄭宜瑄、張羽萱。他們多數是體育科系學生，平時即有相當實力。至於創意組，包括打扮成財神爺的吳昇鴻，以及大兔布偶、變形金剛都獲得前五名。

市長林世賢說，搶頭香暗藏風險，參加民眾難免受傷，南瑤宮才改變型態為路跑迎頭香活動，除了更安全外，也更有趣，同時讓參加的人更多「人人攏頭香，人人攏好運」，希望彰化南瑤宮因此樹立起典範，往後吸引更多人參賽。

吳昇鴻打扮成財神爺，獲得造型獎優勝。記者劉明岩／攝影
吳昇鴻打扮成財神爺，獲得造型獎優勝。記者劉明岩／攝影
參加路跑賽的選手，由市長林世賢打開南瑤宮廟門，大家魚貫進入，不爭不搶，人人各持一支香，秩序井然，分別插進大香爐，完成儀式。記者劉明岩／攝影
參加路跑賽的選手，由市長林世賢打開南瑤宮廟門，大家魚貫進入，不爭不搶，人人各持一支香，秩序井然，分別插進大香爐，完成儀式。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢頒獎給男子組路跑優勝選手。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢頒獎給男子組路跑優勝選手。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢頒獎給女子組路跑優勝選手。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢頒獎給女子組路跑優勝選手。記者劉明岩／攝影
參加路跑賽的選手，由市長林世賢打開南瑤宮廟門，大家魚貫進入，不爭不搶，人人各持一支香，秩序井然，分別插進大香爐，完成儀式。記者劉明岩／攝影
參加路跑賽的選手，由市長林世賢打開南瑤宮廟門，大家魚貫進入，不爭不搶，人人各持一支香，秩序井然，分別插進大香爐，完成儀式。記者劉明岩／攝影
這位小朋友的變形金剛扮相，最引人目光。記者劉明岩／攝影
這位小朋友的變形金剛扮相，最引人目光。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢頒獎給造型獎得主。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢頒獎給造型獎得主。記者劉明岩／攝影

南瑤宮 路跑 除夕夜

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