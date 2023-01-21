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影／又是他！廟口粉腸老闆3搶大甲鎮瀾宮頭香 抱回1.8萬金媽祖

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
搶得頭香、抱回大金媽祖的康先生(紅色箭頭處)說，自己已經休息3年沒搶頭香，今年是他第3次搶到頭香、1次二香，這次他站在中門幸運搶得頭香。記者林佩均／攝影
搶得頭香、抱回大金媽祖的康先生(紅色箭頭處)說，自己已經休息3年沒搶頭香，今年是他第3次搶到頭香、1次二香，這次他站在中門幸運搶得頭香。記者林佩均／攝影

疫情趨緩，大甲鎮瀾宮今恢復睽違2年的除夕搶頭香活動，前3名信徒可抱回大、中、小的金媽祖，今年頭香由在廟口賣粉腸的康姓老闆抱回，康笑說，已經多年未參與，今年是他第3度搶得頭香，全因媽祖今天給他靈感，順利抱回。

搶得頭香、抱回大金媽祖的康先生說，自己已經休息3年沒搶頭香，今年是他第3次搶到頭香、1次二香，這次他站在中門幸運搶得頭香；康也透露，自己就是廟外賣粉腸店的老闆，經常到廟內參香，三道門都有參賽過。

問及是否有秘訣抱回頭香？56歲康先生笑說，搶頭香不是靠腳程快，「我快要60歲了，怎麼跑得快」，就是今天媽祖有給他靈感，所以他參加而已。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，疫情關係連續2年取消搶頭香活動，今天恢復相當熱鬧；他也稱讚康先生已搶得3次頭香、1次二香，大讚康體力好，要向他學習。

顏清標指出，疫情逐漸轉好，但不要忘記戴口罩，在媽祖庇祐下希望今年國運好，國泰民安，做生意賺錢，上班好好休息這10天春假，開工後「有賺才有得呷」，今天恭喜前三名，沒得名的信徒也不要氣餒，明年再來。

古有農曆大年初一，第一個將香插進金爐的信徒，整年運勢旺，因而有搶頭香活動。

供奉媽祖的台中大甲鎮瀾宮21日晚間9點舉行歲末誦經祈福，信徒湧進大殿備祭品祭拜，現場煙霧裊繞，晚間10點30分關廟門，進行開春誦經祈福儀式，晚間11點（子時）一到，即是大年初一，廟方人員打開廟門，在門外等候多時的大批群眾衝擠向前，往金爐方向插香，現場推擠尖叫聲、歡呼聲喧騰。

廟方表示，前3名頭香信徒分別可獲得大、中、小的金媽祖，市值分別為1萬8千元、8千元與4800元。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、台中市副議長顏莉敏與搶得頭香、抱回大金媽祖的康先生(右三)與第二、第三名信徒合影。記者林佩均／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、台中市副議長顏莉敏與搶得頭香、抱回大金媽祖的康先生(右三)與第二、第三名信徒合影。記者林佩均／攝影

媽祖 疫情 鎮瀾宮

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