快訊

北市人口將破250萬…要找第3位副市長？蔣萬安這樣說

男搭高鐵沒帶學生證挨罰 怒吼：只是回家過年為何刁難我？

除夕談話祝福市民 盧秀燕：錢兔似錦、新年快樂！

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今日是除夕，台中市長盧秀燕今在臉書獻上一段談話影片。圖／台中市政府提供
今日是除夕，台中市長盧秀燕今在臉書獻上一段談話影片。圖／台中市政府提供

今日是除夕，台中市長盧秀燕今在臉書獻上一段談話影片，她手抱可愛的兔年娃娃，以市府家戶春聯「錢兔似錦」及喜氣洋洋的鞭炮裝飾為背景，向所有市民拜年，祝福市民「鴻兔大展、錢兔似錦、兔年行大運！」

盧秀燕表示，感謝所有堅守崗位值勤的同仁，包括警消、醫護、交通運輸、國軍弟兄及各行各業的留守人員，有了他們值勤付出、守護台中安全、維持城市服務系統運作，市民才能安心團圓過好年，他們都是城市英雄，有他們真好，大家在春節期間出遊走春，看到堅守崗位的人員，記得說聲「謝謝！」

盧說，過去一年充滿挑戰，市府團隊在愈是困難時，愈是守在市民家人身邊，為照顧確診者，市府共發出114萬份確診關懷包，並開設超過5千場快打站，為近2百萬長者和孩子注射疫苗，這兩項紀錄創下全國第一的好成績。

市府全力對抗疫情，更加大力道拚經濟，台中獲11項經濟指標全國第一，企業投資台中金額突破2兆元，失業率3.6%更是六都最低，此外，第四屆台中購物節，全國民眾爆炸性踴躍參與，光外縣市民眾在台中市消費登錄金額就高達100億元，而總消費登錄金額更突破358億元，刷新歷史紀錄。

新的一年，盧秀燕說，市府不會因過去的好而自滿，而是好還要更好，必須更加努力，今年送給市民的家戶春聯是「錢兔似錦」，不但是市府對市民家人的祝福，更是未來一年最重要的施政目標，那就是全力拚經濟，讓台中更繁榮富裕，市民生活更好。

「台中是我們的家，市民就是家人！」盧秀燕在影片最後說，新的一年，大家一起努力，讓台中這個家更好，市民家人更彼此關心相愛，並祝福市民「平安健康、錢兔似錦，新年快樂！」

盧秀燕 兔年 拜年 春聯

延伸閱讀

影／視察春節疏運 盧秀燕：緊盯國4豐潭段、LaLaport

蘇貞昌將率內閣總辭 盧秀燕：沒有功勞也有苦勞

台中國際機場門戶計畫 盧秀燕與哈佛大學院長會談

台中15分局長全換人今交接 盧秀燕監交特別提醒這9位

相關新聞

除夕談話祝福市民 盧秀燕：錢兔似錦、新年快樂！

今日是除夕，台中市長盧秀燕今在臉書獻上一段談話影片，她手抱可愛的兔年娃娃，以市府家戶春聯「錢兔似錦」及喜氣洋洋的鞭炮裝飾...

棉花糖又來黏眼球 彰化神奇洋紅風鈴木爆開了

彰化市南郭國小側門的神奇洋紅風鈴木，每年都在春節前怒放，滿樹粉紅就像是棉花糖，今年則正好趕到新春腳步，已經爆開來，今年更...

南投補選飄年味！蔡培慧送1元福袋 林明溱發小紅包

春節連假長達10天，南投縣第二選區立委補選逐漸加溫，民進黨參選人蔡培慧邀請正副總統蔡英文、賴清德初二、初四到南投宮廟參香...

中市垃圾清運資訊報你知 初二、三638處「定時定點」收運

年前大掃除、返鄉團圓到新年走春，是過年的三部曲。台中市環保局提醒，大年初二與初三台中市共有638處「定時定點」垃圾收運，...

春節來彰化看燈賞花 王惠美除夕到鹿港發福袋

春節連假何處去？彰化縣除了「八卦山月影燈季」、溪州公園「花在彰化」兩大活動外，鹿港老街及田尾公路花園都是熱門景點，彰化縣...

春節就要動吃動！ 中市運動中心初二起營業

史上最長10天春節連假，不少民眾大魚大肉負擔過大，台中市運動局表示，照顧市民身心健康，台中市運動中心不打烊，朝馬、北區、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。