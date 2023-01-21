除夕談話祝福市民 盧秀燕：錢兔似錦、新年快樂！

今日是除夕，台中市長盧秀燕今在臉書獻上一段談話影片，她手抱可愛的兔年娃娃，以市府家戶春聯「錢兔似錦」及喜氣洋洋的鞭炮裝飾為背景，向所有市民拜年，祝福市民「鴻兔大展、錢兔似錦、兔年行大運！」

盧秀燕表示，感謝所有堅守崗位值勤的同仁，包括警消、醫護、交通運輸、國軍弟兄及各行各業的留守人員，有了他們值勤付出、守護台中安全、維持城市服務系統運作，市民才能安心團圓過好年，他們都是城市英雄，有他們真好，大家在春節期間出遊走春，看到堅守崗位的人員，記得說聲「謝謝！」

盧說，過去一年充滿挑戰，市府團隊在愈是困難時，愈是守在市民家人身邊，為照顧確診者，市府共發出114萬份確診關懷包，並開設超過5千場快打站，為近2百萬長者和孩子注射疫苗，這兩項紀錄創下全國第一的好成績。

市府全力對抗疫情，更加大力道拚經濟，台中獲11項經濟指標全國第一，企業投資台中金額突破2兆元，失業率3.6%更是六都最低，此外，第四屆台中購物節，全國民眾爆炸性踴躍參與，光外縣市民眾在台中市消費登錄金額就高達100億元，而總消費登錄金額更突破358億元，刷新歷史紀錄。

新的一年，盧秀燕說，市府不會因過去的好而自滿，而是好還要更好，必須更加努力，今年送給市民的家戶春聯是「錢兔似錦」，不但是市府對市民家人的祝福，更是未來一年最重要的施政目標，那就是全力拚經濟，讓台中更繁榮富裕，市民生活更好。

「台中是我們的家，市民就是家人！」盧秀燕在影片最後說，新的一年，大家一起努力，讓台中這個家更好，市民家人更彼此關心相愛，並祝福市民「平安健康、錢兔似錦，新年快樂！」