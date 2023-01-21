南投補選飄年味！蔡培慧送1元福袋 林明溱發小紅包

春節連假長達10天，南投縣第二選區立委補選逐漸加溫，民進黨參選人蔡培慧邀請正副總統蔡英文、賴清德初二、初四到南投宮廟參香拜拜；國民黨參選人林明溱初一晚間8時，在南投燈會發送小紅包，讓立委補選少了煙硝味、增添年節喜慶氣氛。

南投立委補選3月4日投開票，春節過後倒數30多天，時間相當緊湊。蔡培慧邀請蔡英文總統、賴清德副總統春節期間到南投宮廟參香，祈求兔年國泰民安，拉抬蔡培慧聲勢。

蔡英文總統23日（大年初二）上午11時10分，到名間鄉大賢宮參香，賴清德副總統則是25日（大年初四）下午2點40分到名間鄉朝聖宮、下午3點40分南投市慈善宮參香。三場參香行程，蔡英文、賴清德準備限量一元福袋向南投民眾拜年。

國民黨參選人林明溱剛卸任縣長職務不久，往年春節期間他都在南投燈會贈送小紅包，今年也選在22日（大年初一）晚間8時，在南投燈會發送小紅包。

藍營春節期間沒有大咖到南投助陣，林明溱地方經營深厚，春節期間到各鄉鎮拜訪老友，尋求支持。國民黨南投縣黨部和南投、名間、竹山等鄉鎮市黨部則動起來，春節期間到市場、宮廟拜票向鄉親賀年，拜託大家支持「老縣長」林明溱。