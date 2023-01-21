中市垃圾清運資訊報你知 初二、三638處「定時定點」收運
年前大掃除、返鄉團圓到新年走春，是過年的三部曲。台中市環保局提醒，大年初二與初三台中市共有638處「定時定點」垃圾收運，大年初四加班日間沿街收運、初五恢復正常垃圾收運服務，可運用「台中垃圾清運大車隊」APP查詢。
環保局提醒，大年初二與初三台中市共有638處「定時定點」垃圾收運，大年初四加班日間沿街收運、初五恢復正常垃圾收運服務，可運用「台中垃圾清運大車隊」APP查詢，可至Google Play、App Store免費下載，除可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置外，資源回收車也獨立定位，讓倒垃圾更方便。
環保局表示，台中清潔月一路到過年期間，各區清潔隊加倍努力，一天最高都會受理破百件大型家具清運，每天預約電話一通接一通，案件量遠遠超過平時，東南區清潔隊由3組6個人合力搬運模式加速工作效能。
「女力」駕駛林卉華隊員說，收運大型家具隨時都有可能被撞到或是被打破的家具碎片反彈導致受傷，必須特別小心，沿著大街小巷搬完這一家換那一家，為協助市民除舊布新、再辛苦也要搬。
環保局也說，鎮瀾宮春節期間有大批遊客來走春拜拜，才剛結束除夕收運，隔天大年初一清潔隊即開始維護周邊道路環境。掃路班同仁李傳生已多年在過年期間輪值蔣公路的垃圾站，他表示雖新春期間不能在家多陪陪家人，但是出來服務看到街上熱熱鬧鬧、歡欣喜氣的遊客，特地過來道賀新年恭禧，親切的人情味讓他瞬間元氣滿滿、再累都值得。
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