快訊

夯劇綠葉演員除夕驚傳過世…享年37歲 圈內人士曝：健康急速惡化

除夕本土+20,773例！境外+305例、死亡+33例

汪小菲疑復合張穎穎 張蘭火大把兒子的卡停了

中市垃圾清運資訊報你知 初二、三638處「定時定點」收運

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市環保局提醒，大年初二與初三台中市共有638處「定時定點」垃圾收運。圖／台中市環保局提供
台中市環保局提醒，大年初二與初三台中市共有638處「定時定點」垃圾收運。圖／台中市環保局提供

年前大掃除、返鄉團圓到新年走春，是過年的三部曲。台中市環保局提醒，大年初二與初三台中市共有638處「定時定點」垃圾收運，大年初四加班日間沿街收運、初五恢復正常垃圾收運服務，可運用「台中垃圾清運大車隊」APP查詢。

環保局提醒，大年初二與初三台中市共有638處「定時定點」垃圾收運，大年初四加班日間沿街收運、初五恢復正常垃圾收運服務，可運用「台中垃圾清運大車隊」APP查詢，可至Google Play、App Store免費下載，除可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置外，資源回收車也獨立定位，讓倒垃圾更方便。

環保局表示，台中清潔月一路到過年期間，各區清潔隊加倍努力，一天最高都會受理破百件大型家具清運，每天預約電話一通接一通，案件量遠遠超過平時，東南區清潔隊由3組6個人合力搬運模式加速工作效能。

「女力」駕駛林卉華隊員說，收運大型家具隨時都有可能被撞到或是被打破的家具碎片反彈導致受傷，必須特別小心，沿著大街小巷搬完這一家換那一家，為協助市民除舊布新、再辛苦也要搬。

環保局也說，鎮瀾宮春節期間有大批遊客來走春拜拜，才剛結束除夕收運，隔天大年初一清潔隊即開始維護周邊道路環境。掃路班同仁李傳生已多年在過年期間輪值蔣公路的垃圾站，他表示雖新春期間不能在家多陪陪家人，但是出來服務看到街上熱熱鬧鬧、歡欣喜氣的遊客，特地過來道賀新年恭禧，親切的人情味讓他瞬間元氣滿滿、再累都值得。

台中市環保局提醒，大年初二與初三台中市共有638處「定時定點」垃圾收運。圖／台中市環保局提供
台中市環保局提醒，大年初二與初三台中市共有638處「定時定點」垃圾收運。圖／台中市環保局提供

台中市 加班 垃圾車 春節

延伸閱讀

除夕黃敏惠慰勞感謝清潔隊員 防垃圾亂丟春節定點收運

大型家具清運點被丟衣服、垃圾 他揭三重人行道垃圾山「素質太差」

春節10天連假來了！ 台中市這兩天改定時定點、除夕提早收運

基隆春節垃圾清運至除夕夜16處定點 初四恢復正常收運

相關新聞

中市垃圾清運資訊報你知 初二、三638處「定時定點」收運

年前大掃除、返鄉團圓到新年走春，是過年的三部曲。台中市環保局提醒，大年初二與初三台中市共有638處「定時定點」垃圾收運，...

春節來彰化看燈賞花 王惠美除夕到鹿港發福袋

春節連假何處去？彰化縣除了「八卦山月影燈季」、溪州公園「花在彰化」兩大活動外，鹿港老街及田尾公路花園都是熱門景點，彰化縣...

春節就要動吃動！ 中市運動中心初二起營業

史上最長10天春節連假，不少民眾大魚大肉負擔過大，台中市運動局表示，照顧市民身心健康，台中市運動中心不打烊，朝馬、北區、...

春節連假如染疫 彰化縣有16家醫院提供視訊診療服務

新冠肺炎疫情雖然趨緩，但春節10天連假，人潮南北流動，勢必增加感染機會，彰化縣衛生局結合全縣16家醫院，連假期間每日上午...

南投3連霸議員曾振炎 官司纏身請辭

南投縣議員第1選區3連霸縣議員曾振炎涉賄選遭檢方提起當選無效之訴，他19日無預警向南投縣議會請辭，第3任期就職僅26天。...

南彰化部分醫院有春節門診 也提供慢箋、PCR服務

南彰化部分醫院春節門診不休診，員林市員林基督教醫院、宏仁醫院均安排輪值醫師提供「春節門診」服務；員榮醫療體系除夕下午起到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。