春節來彰化看燈賞花 王惠美除夕到鹿港發福袋

春節連假何處去？彰化縣除了「八卦山月影燈季」、溪州公園「花在彰化」兩大活動外，鹿港老街及田尾公路花園都是熱門景點，彰化縣政府並提供包括有「白色海豚屋」美譽的彰化縣自然生態教育中心等4處場館因應年假等相關資訊，縣府並公布縣長王惠美今晚除夕發放福代的時間與地點。

王惠美今晚在發放福袋的時間與地點，分別是21時在鹿港文武廟、22時20分在鹿港護聖宮、23時35分在鹿港天后宮及24時在鹿港天后宮，縣府歡迎民眾前往領取，迎新年求得好福氣。

位在八卦山的「2023彰化月影燈季」，即日起到2月28日每天晚上5點30分至10點，每隔半小時都有五彩繽紛的音樂燈光秀，璀璨燈光加上超人氣明星「IP好想兔」地景裝置，迎向免年的到來；在卦山村還有浪漫白色旋轉木馬，只要憑彰化縣消費300元以上發票或現場加入彰化縣政府「愛玩彰化」LINE粉絲，即可免費搭乘。活動詳細資訊可到官方網頁(https://www.2023ch.com.tw/)查詢。另即日起至2月28日，可至彰化縣立美術館欣賞「故宮國寶遊彰化2.0」。

此外，1月22日(大年初一)到2月5日(元宵節)將在溪州公園辦理「2023花在彰化」活動，今年更新增合法輕航機鯊魚運動競賽機飛行表演，歡迎全國民眾一起來彰化，彰化縣還有15家觀光工廠及26家休閒農場，分別有優惠措施，縣長王惠美希望鄉親把錢花在彰化。