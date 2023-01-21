春節就要動吃動！ 中市運動中心初二起營業

史上最長10天春節連假，不少民眾大魚大肉負擔過大，台中市運動局表示，照顧市民身心健康，台中市運動中心不打烊，朝馬、北區、南屯、長春、大里、潭子6座運動中心及港區運動公園，1月23日(大年初二)起開始營業。

台中市政府運動局長李昱叡指出，感謝各運動中心經營團隊持續提供優質運動場域，完善運動服務，不定期舉辦專案特色課程吸引民眾參與，鼓勵市民養成每週運動3次、每次30分鐘以上的好習慣，盼未來持續和各運動中心攜手合作，也歡迎民眾加入愛運動的行列。

李昱叡表示，台市長全國首創「國民暨兒童運動中心」，台中市長盧秀燕上任後啟用長春、大里、潭子3座國兒運，去年推動清水、豐原、北屯、太平等4座中心動工建造，推展全民運動向下扎根，營造台中市全齡友善的運動環境，積極推廣酷運動、酷城市。