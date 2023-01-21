春節連假如染疫 彰化縣有16家醫院提供視訊診療服務

新冠肺炎疫情雖然趨緩，但春節10天連假，人潮南北流動，勢必增加感染機會，彰化縣衛生局結合全縣16家醫院，連假期間每日上午、下午都開設視訊診療服務，也設置24小時就醫諮詢窗口，有疑似確診或確診民眾請多利用視訊診療服務，以避免急診壅塞。

彰化縣衛生局設想周到，為方便有需求民眾查詢，彰化縣衛生局網頁公告彰化縣連假期間各醫院、西醫診所、中醫診所及藥局服務資訊，民眾連假期間如有就醫需求，可先電話諮詢確認。

此外，本縣14家急救責任醫院急診24小時照常服務，民眾如有緊急醫療需求，可及時前往就醫。

衛生局特別提醒，冬天是流感及腸病毒流行的季節，國內已逐步放寬各項社區防疫措施，春節期間家族團聚或親友出遊之時，仍不可掉以輕心，應確實遵循呼吸道衛生、咳嗽禮節、做好手部衛生，注意環境清潔與消毒，以降低病毒傳播的機會。