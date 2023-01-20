彰化員林燈會今晚點燈 歡樂兔星球歡慶到元宵

彰化縣員林燈會今晚點燈，今年以「員林旺兔美越夜越美麗」為主題，將討喜的玉兔與星球意象結合規劃燈區，主燈區位於員林公園，副燈區則在百果山休憩區，將展覽到2月5日歡慶到元宵。

員林市長游振雄、彰化縣副縣長林田富、立委陳素月、與多位縣議員等人今晚一起在員林公園啟動今年員林燈會主燈歡樂兔星球，並邀請民歌女神于台煙與日本三線琴藝術家大洞敦史表演，為燈會揭開序幕，也讓大家歡度溫馨小年夜，不少民眾帶著小朋友來排隊領取市公所每年限定的生肖紀念銀幣與福袋，祈求兔年增添好運到。

游振雄說，今年主燈「歡樂兔星球」高8米，設在主場地員林公園，以玉兔與星球為設計主軸，象徵圓滿團圓之意，市公所也斥資千萬營造各種不同特色光環境的夢幻燈光廊道，以員林火車站為起點，民權街、光明街、三民街、打石巷等街道光環境妝點，走在燈區可以感受到浪漫繽紛的氣息。

而白天在員林南區公園旁也有2.5公頃的黃金油菜田花海，員林也有許多在地銅板美食，遊客可以白天賞花品美食，晚上逛燈會。

林田富說，適逢彰化建縣3百年，彰化縣政府也籌備一系列活動，除與國立故宮博物院合作，在彰化縣立美術館有「故宮國寶遊彰化2.0－故宮文物VS新媒體藝術展」，包括眾人耳熟能詳的「清翠玉白菜」等國寶展出至2月28日以外，而在八卦山大佛區還有「月影燈季」，溪州公園則有「花在彰化」等活動，歡迎大家前來共襄盛舉。

員林燈會期間除有主燈秀，1月22日至1月29日(大年初一到初八)、2月3日、2月5日晚間7時至9時於員林公園有在地社區、學校、樂團與街頭藝人表演，凡於舞台演出的2小時內，於指定Facebook按讚、打卡即可獲得兌換兔年造型小提燈及精美禮品一份，數量有限送完為止。