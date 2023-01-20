颱風都不來也不好？彰化平原種草莓 農民挑戰多
颱風不來，農產品也受害？台灣草莓今年減產近五成，產地價格飆升，率先在彰化平原種草莓的田尾鄉民邱柏祿去年換種品種「幸香」，靠著22年經驗，今年草莓結果成功率逾八成，他認為颱風對農民有好處有壞處，如果以後颱風都不來，種草莓的難度將更高。
幸香來自日本，雖被引入台灣多年，還需要馴化才能適應亞熱帶氣候，彰化平原草莓開花結果較晚，元宵節才進入盛產季，現在已有果實陸續成熟。
邱柏祿以前經營汽車修配廠，女兒喜歡吃草莓，為了討「上輩子情人」歡心，邱柏祿買草莓盆栽種草莓，沒想到被女兒嫌棄很酸，邱柏祿向農友請益，原來盆栽是觀賞用草莓，中看不中吃。
向來喜歡有挑戰性工作的邱柏祿到處請教和學習，把自己菜園改為草莓園，同時租相鄰菜園種草莓，「要種就種多一點」，他一口氣種了近一公頃、約3萬5千株「豐香」草莓，取名「大彰化草莓園」。那時妻子林秀足身兼修配廠會計和草莓園員工，跟著丈夫忙進忙出，歷經3年，夫婦二人種出漂亮好吃的草莓，也成為專業草莓農。
既然種給女兒吃，邱柏祿特別花心思控制病蟲害，生物防治及安全用藥雙管齊下，讓女兒可以一顆接一顆的安心食用。林秀足表示，她家草莓園全年開放參觀，最近採果期，她女兒一天吃一公斤草莓。
去年起邱柏祿因應顧客需求，捨豐香種幸香，收成率約六成，今年逾八成。他說，草莓是高經濟和高種植技術的「雙高」農作物，颱風連續3年過門不入，台灣土壤缺乏颱風夾帶海水微量元素和礦物質的滋潤，沒海風殺菌，病蟲害明顯增加且不易控制，草莓豐收與否只能靠農民個人功力。
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