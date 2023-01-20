南彰化部分醫院有春節門診 也提供慢箋、PCR服務

南彰化部分醫院春節門診不休診，員林市員林基督教醫院、宏仁醫院均安排輪值醫師提供「春節門診」服務；員榮醫療體系除夕下午起到大年初三門診休診，初四恢復正常門診。

員林基督教醫院從除夕、初二到初四春節門診有內科、類流感門診、外科、兒科均有輪值醫師，初一上午只有兒科門診，年初五恢復正常門診，急診24小時不打烊。

宏仁醫院執行院長徐嘉君說，許多民眾有農曆新年不上醫院的禁忌，他提醒民眾有病痛就應即時就醫，不要讓小病惡化，而最近許多民眾也籌備出國旅遊，自費PCR的詢問度提高3成，因此宏仁在春節期間除門診、慢箋領藥照常服務，也全天候提供自費PCR服務，讓民眾可隨到隨做。

宏仁醫院春節門診輪值醫師為除夕門診到晚間，有心臟科醫療副院長朱建統、一般外科李佳穎醫師、胃腸肝膽科江明師醫師、復健科吳俊諺醫師看診，大年初一至初三則有資深家醫科醫師曹世達。復健治療室除夕當天服務到下午5點，初一到初三休息，初四恢復正常服務到晚間9點。

員榮醫療體系胃食道逆流中心主任吳文傑提醒大家，年節不少民眾會因暴飲暴食，導致急性無動性腸塞、胃食道逆流火燒心等症狀，提醒大家避免三大NG吃法，才能健康過好年。

吳文傑表示，從年前的尾牙到年夜飯、春節聚餐，不少民眾在年節期間還得跑醫院急診，年節最常見的求診就是急性無動性腸塞、胃食道逆流火燒心、急性腹瀉稀便等，有病患尾牙或吃完年夜飯，半夜肚子就漲得像氣球痛醒，甚至催吐想獲緩解，也效果不彰，最後只好跑急診。

吳文傑提醒大家避免三大NG吃法，什麼都吃的垃圾桶吃法、吃的又快又急的餓食鬼吃法、毫無節制的無底洞吃法，尤其高油加上高蛋白質的食物是胃腸消化負荷最大的食物組合，例如中式爌肉或西式炸雞等消化時間通常需要6個小時以上，所以攝取量不要太多，以免造成腸胃負擔。

進食的順序最好是蒸煮的優先於油炸食物，纖維蔬菜優先於油多肉多食物，原型食物優先精緻食物，湯湯水水盡量少一點，吃東西要細嚼慢嚥，讓口水中的消化酶與食物充分混和，一旦覺得有點飽就停止進食，不要吃太快，否則等到大腦發出飽的訊息，往往可能已吃太飽。