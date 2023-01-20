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小年夜發送小兔餅乾 台中榮總關懷住院病人及家屬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總院長陳適安小年夜與志工團隊時帶著小兔餅乾，關懷無法返家過年的住院病人、家屬。圖／台中榮總提供
台中榮總院長陳適安小年夜與志工團隊時帶著小兔餅乾，關懷無法返家過年的住院病人、家屬。圖／台中榮總提供

今天是小年夜台中榮總院長陳適安今天傍晚與志工團隊、醫護帶著象徵「玉兔迎祥」的小兔餅乾，關懷無法返家過年的住院病人、家屬，陳適安也特別訪視弱勢病患，遠從花蓮來就醫的徐姓男病患收到新年祝福紅包，特別感動。

台中榮總志工夥伴平時在院區內提供指引問候、輔具遞送等服務，迎接新年，志工透過小年夜發送可愛討喜的小兔餅乾，溫馨傳遞給病患與家屬，祝福平安康泰。

陳適安說，台中榮總醫療團隊、志工夥伴春節堅守崗位，守護大家的健康，給住院病患、家屬最大的祝福。

王姓口腔癌患者過年前發現罹癌，在醫院接受手術。他今天收到陳適安致贈的小兔餅乾及祝福時，哽咽地慨嘆，以往過年追求「錢兔似錦、行大運」，但今年一心只求能集氣度過這個難關，平安與祥和就是自己最大的願望。

即將在明天出院的陳姓女病患收到小兔餅乾則握著陳適安的手說，院長的手比她的手還冰喔，辛苦了，也祝您新年快樂。

陳適安說，本次活動由財團法人台中市私立惠康社會福利基金會挹注經費支持，讓醫護與志工團隊能將祝福傳遞給每位與疾病搏鬥的病人及家屬，共同祈求新的一年「玉兔迎祥、新年平安」。

台中榮總院長陳適安小年夜與志工團隊時帶著小兔餅乾，關懷無法返家過年的住院病人、家屬。圖／台中榮總提供
台中榮總院長陳適安小年夜與志工團隊時帶著小兔餅乾，關懷無法返家過年的住院病人、家屬。圖／台中榮總提供
台中榮總院長陳適安小年夜與志工團隊時帶著小兔餅乾，關懷無法返家過年的住院病人、家屬。圖／台中榮總提供
台中榮總院長陳適安小年夜與志工團隊時帶著小兔餅乾，關懷無法返家過年的住院病人、家屬。圖／台中榮總提供

台中榮總 團隊 小年夜 玉兔

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