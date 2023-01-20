快訊

國家公園驚見超巨大「長出腳的足球」 擁超兇破壞力下場曝光

知名卡通「淘氣阿丹」作者過世 享壽89歲

春節連假首日 蔡其昌勤腳跑15家廟宇走春

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今啟動走春參拜行程，前往台中市豐原區、潭雅神地區、大烏龍地區、太平及大里區，單日共造訪15間宮廟、參拜祈福。圖／立法院副院長蔡其昌提供
立法院副院長蔡其昌今啟動走春參拜行程，前往台中市豐原區、潭雅神地區、大烏龍地區、太平及大里區，單日共造訪15間宮廟、參拜祈福。圖／立法院副院長蔡其昌提供

今天是春節連假首日，也是小年夜，立法院副院長蔡其昌今啟動走春參拜行程，前往台中市豐原區、潭雅神地區、大烏龍地區、太平及大里區，單日共造訪15間宮廟、參拜祈福，同黨籍在地民代相陪參香，同向鄉親們祝賀新年快樂、鴻兔大展。

立法院副院長蔡其昌表示，前陣子因立法院事務繁忙，昨天立法院總預算順利三讀通過、結束會期，因此趁著今天是農曆年的最後一天，開始至各廟宇參拜，算是「有始有終」。

他特別向選舉期間有拜訪過的廟宇表達感謝，也答謝神明的護佑，盼讓台灣能持續遠離疫情的危害、國泰民安，同時也來向大家拜個早年，祝福各位鄉親新年恭喜、金兔迎福。立法委員何欣純、林靜儀，台中市議員謝志忠、蕭隆澤、周永鴻、曾威、林德宇、李天生、張芬郁、張玉嬿及蔡耀頡等人也一同參與。

另外，蔡其昌明（21）日除夕晚間11點在清水開基福德祠前發送1元幸福小紅包，初一、初二到台中多家廟宇發送，歡迎民眾前來索取，增添過年喜氣氛圍，詳細資訊將會在蔡其昌FB、IG及LINE@上同步公布時間與地點。

立法院副院長蔡其昌今啟動走春參拜行程，前往台中市豐原區、潭雅神地區、大烏龍地區、太平及大里區，單日共造訪15間宮廟、參拜祈福。圖／立法院副院長蔡其昌提供
立法院副院長蔡其昌今啟動走春參拜行程，前往台中市豐原區、潭雅神地區、大烏龍地區、太平及大里區，單日共造訪15間宮廟、參拜祈福。圖／立法院副院長蔡其昌提供
立法院副院長蔡其昌今啟動走春參拜行程，前往台中市豐原區、潭雅神地區、大烏龍地區、太平及大里區，單日共造訪15間宮廟、參拜祈福。圖／立法院副院長蔡其昌提供
立法院副院長蔡其昌今啟動走春參拜行程，前往台中市豐原區、潭雅神地區、大烏龍地區、太平及大里區，單日共造訪15間宮廟、參拜祈福。圖／立法院副院長蔡其昌提供

立法院 蔡其昌 台中市

延伸閱讀

影／何謂台獨？ 蔡其昌：中華民國存在是所有台灣人的底限和共識

影／梧棲國小新校舍啟用 盧秀燕和蔡其昌互感謝支持地方建設

影／盧秀燕講公道話 蘇貞昌今台中當面感謝：倍感溫暖

影／開除高嘉瑜、王世堅？ 蔡其昌：大鳴大放與攻擊抹黑不同

相關新聞

清晨現做200份熱騰騰年菜 台中山城5區獨老享佳餚

今天是小年夜，老五老基金會今晨新鮮現做、熱呼呼的年菜，趕在中午前送給台中市山城5區弱勢戶，共有200位獨老享受到新鮮現做...

影／視察春節疏運 盧秀燕：緊盯國4豐潭段、LaLaport

台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運時，緊盯16日通車的國道4號豐潭段、18日試營運的三井LaLaport南館周邊交通狀況...

老五老志工接力送愛 南投獨居長者過年圍爐不孤單

今天是小年夜，老五老基金會埔里服務中心和春風關懷協會等公益團體，為埔里、魚池、水里、國姓及草屯等鄉鎮310位獨居長者及弱...

參山處走春懶人包 6個遊客中心送開運小紅包

過年假期長達10天，交通部觀光局參山國家風景區管理處管理的獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心與梨...

連假首日 國道一號彰化段壅塞

今天是春節連續假期的第一天，不少民眾利用小年假返鄉過節，國道一號彰化段出現壅塞情形，高速公路局說，截至中午12時，國道全...

鹿港過年預計湧人潮 公所規畫15處停車場即時找位

過年期間彰化鹿港、 田尾都是熱門景點，由於鹿港小鎮道路狹小，警方針對天后宮、龍山寺的鹿港古蹟區作周邊道路管制車輛進入，鹿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。