春節連假首日 蔡其昌勤腳跑15家廟宇走春
今天是春節連假首日，也是小年夜，立法院副院長蔡其昌今啟動走春參拜行程，前往台中市豐原區、潭雅神地區、大烏龍地區、太平及大里區，單日共造訪15間宮廟、參拜祈福，同黨籍在地民代相陪參香，同向鄉親們祝賀新年快樂、鴻兔大展。
立法院副院長蔡其昌表示，前陣子因立法院事務繁忙，昨天立法院總預算順利三讀通過、結束會期，因此趁著今天是農曆年的最後一天，開始至各廟宇參拜，算是「有始有終」。
他特別向選舉期間有拜訪過的廟宇表達感謝，也答謝神明的護佑，盼讓台灣能持續遠離疫情的危害、國泰民安，同時也來向大家拜個早年，祝福各位鄉親新年恭喜、金兔迎福。立法委員何欣純、林靜儀，台中市議員謝志忠、蕭隆澤、周永鴻、曾威、林德宇、李天生、張芬郁、張玉嬿及蔡耀頡等人也一同參與。
另外，蔡其昌明（21）日除夕晚間11點在清水開基福德祠前發送1元幸福小紅包，初一、初二到台中多家廟宇發送，歡迎民眾前來索取，增添過年喜氣氛圍，詳細資訊將會在蔡其昌FB、IG及LINE@上同步公布時間與地點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言