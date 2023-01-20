春節連假首日 蔡其昌勤腳跑15家廟宇走春

今天是春節連假首日，也是小年夜，立法院副院長蔡其昌今啟動走春參拜行程，前往台中市豐原區、潭雅神地區、大烏龍地區、太平及大里區，單日共造訪15間宮廟、參拜祈福，同黨籍在地民代相陪參香，同向鄉親們祝賀新年快樂、鴻兔大展。

立法院副院長蔡其昌表示，前陣子因立法院事務繁忙，昨天立法院總預算順利三讀通過、結束會期，因此趁著今天是農曆年的最後一天，開始至各廟宇參拜，算是「有始有終」。

他特別向選舉期間有拜訪過的廟宇表達感謝，也答謝神明的護佑，盼讓台灣能持續遠離疫情的危害、國泰民安，同時也來向大家拜個早年，祝福各位鄉親新年恭喜、金兔迎福。立法委員何欣純、林靜儀，台中市議員謝志忠、蕭隆澤、周永鴻、曾威、林德宇、李天生、張芬郁、張玉嬿及蔡耀頡等人也一同參與。