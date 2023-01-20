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60年一遇！2023「黑兔年」不一般 預示今年要小心

清晨現做200份熱騰騰年菜 台中山城5區獨老享佳餚

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
石岡、豐原、東勢、新社、和平五區共200位獨居長輩的年菜，今早由老五老石岡服務中心現煮現做新鮮配送，讓長輩享用熱呼呼的幸福年菜。記者林佩均／攝影
石岡、豐原、東勢、新社、和平五區共200位獨居長輩的年菜，今早由老五老石岡服務中心現煮現做新鮮配送，讓長輩享用熱呼呼的幸福年菜。記者林佩均／攝影

今天是小年夜，老五老基金會今晨新鮮現做、熱呼呼的年菜，趕在中午前送給台中市山城5區弱勢戶，共有200位獨老享受到新鮮現做的年菜，志工更與愛唱歌的吳奶奶高歌一曲，奶奶笑著邀請「明年還要再來喔！」。老五老基金會執行長游麗裡表示，小年夜當天現煮、現做、送年菜，是本會17年來的堅持，感謝各界的善心支持。

今年，石岡、豐原、東勢、新社、和平五區獨居長輩的年菜，由老五老石岡服務中心中央廚房與豐原玖分飽精緻全自助餐製作，另，暐凱國際檢驗科技股份有限公司捐贈240隻愛心雞腿當年菜食材。

今晨4、5點，92位志工現場協助料理、打菜包裝，以人龍接力方式傳送年菜上車，21台送年菜專車前往長輩家中。山城五區共200位獨居長輩享用到新鮮現做，熱呼呼的5菜1湯1飯幸福年菜。

65歲陳伯伯獨居石岡區，先天視神經退化近乎全盲，依靠老五老居家服務和送餐。今年是陳伯伯第5年收到新鮮豐盛年菜，感受到一群人拜年的熱鬧氛圍，他開心直說，「揪甘心、金歡喜」。

獨居愛唱日本歌的93歲吳奶奶，志工在小年夜這天陪她唱年歌、更換新春聯，奶奶看到家裡熱熱鬧鬧好開心，笑說，「明年還要再來喔！」

除了幸福年菜，今年還有石岡國小及土牛國小學生親手彩繪的祝福紅包，以及I Love Pure芳療手作館提供的護膚膏，祝福長輩有滿滿幸福，溫暖的一年。

石岡、豐原、東勢、新社、和平五區共200位獨居長輩的年菜，今早由老五老石岡服務中心現煮現做新鮮配送，讓長輩享用熱呼呼的幸福年菜。記者林佩均／攝影
石岡、豐原、東勢、新社、和平五區共200位獨居長輩的年菜，今早由老五老石岡服務中心現煮現做新鮮配送，讓長輩享用熱呼呼的幸福年菜。記者林佩均／攝影
石岡、豐原、東勢、新社、和平五區共200位獨居長輩的年菜，今早由老五老石岡服務中心現煮現做新鮮配送，讓長輩享用熱呼呼的幸福年菜。記者林佩均／攝影
石岡、豐原、東勢、新社、和平五區共200位獨居長輩的年菜，今早由老五老石岡服務中心現煮現做新鮮配送，讓長輩享用熱呼呼的幸福年菜。記者林佩均／攝影
石岡、豐原、東勢、新社、和平五區共200位獨居長輩的年菜，今早由老五老石岡服務中心現煮現做新鮮配送，讓長輩享用熱呼呼的幸福年菜。記者林佩均／攝影
石岡、豐原、東勢、新社、和平五區共200位獨居長輩的年菜，今早由老五老石岡服務中心現煮現做新鮮配送，讓長輩享用熱呼呼的幸福年菜。記者林佩均／攝影

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