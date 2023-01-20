影／視察春節疏運 盧秀燕：緊盯國4豐潭段、LaLaport
台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運時，緊盯16日通車的國道4號豐潭段、18日試營運的三井LaLaport南館周邊交通狀況，發現豐原區豐勢路「半路殺出程咬金」因畫設標線施工堵車。公路總局台中工務段回應，在中午完成施工，有助疏解交通，目前車流順暢。
公路總局台中工務段長郭純鑑說明，為因應國道4號豐潭段通車後造成車流回堵豐勢路，台中工務段趕在過年前，從今天上午7時將原本豐勢路機車道改為混合車道，也就是讓原本銜接國道的二線車道，擴至三線車道，有助疏解車潮。
台中市長盧秀燕今天上午10時在市議員劉士州、交通局長葉昭甫、警察局長李文章、新聞局長鄭照新、數位治理局長林谷隆的陪同下，視察高鐵台中站及捷運高鐵台中站。
交通局長葉昭甫說，春節期間台中塞車二大熱點為國道4號豐潭段、三井LaLaport台中南館。其中，國道4號豐潭段已配合通車，調整易塞路口號誌，豐勢路車道布設、公車站往前移等布設，將於1月30日邀相關單位現勘、研議改善。
葉昭甫說明，三井LaLaport南館試營運，考量對面建國市場採買人潮、車潮時間會延後，檢討調整復興東一街、信義路口行人綠燈秒數，加強進德路人行道違停車輛拖吊，增派義交，以及宣導振興路機車免費停車場。
盧秀燕說，市府相關單位春節期間全員出動堅守崗位，透過「台中交通網」APP了解即時路況，隨時檢討調整並臨機應變，例如剛才看到豐勢路「半路殺出程咬金」，中央公路總局台中工務段畫設交通標線占用一車道，應該要晚上進行，雖然是中央業務，但造成有一點塞車，這時要臨機應變，與公路總局台中工務段協調。
葉昭甫說明，因應春節連假，計程車費率部分於1月20日至29日實施春節加成，每趟次加收50元並按錶收費；為方便民眾停車，1月21日除夕至1月25日初四，路邊停車格、公有路外無柵欄平面停車場皆暫停車費，1月26日初五至1月27日初六一般費率路段車格暫停收費，累進及差別費率路段恢復收費，1月28日後全面恢復正常收費。
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