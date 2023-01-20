老五老志工接力送愛 南投獨居長者過年圍爐不孤單

今天是小年夜，老五老基金會埔里服務中心和春風關懷協會等公益團體，為埔里、魚池、水里、國姓及草屯等鄉鎮310位獨居長者及弱勢家庭，送上新鮮現做熱呼呼幸福年菜，感受過年圍爐的溫馨氣氛。

72歲的池奶奶是馬來西亞華僑，丈夫過世後，獨居在埔里郊區。因雙腿足踝以下變形，嚴重疼痛無法久站，只能請鄰居或照服員協助購買日常用品。以前池奶奶與家人朋友會聚在一起過新年，但現在只剩下她一人，過年對池奶奶只是無奈與回憶。

老五老基金會今天清晨4點多，在埔里服務中心、草屯鎮、國姓鄉號召130名志工協助打菜包裝，接著用人龍接力方式傳送年菜上車，95輛送年菜專車陸續前往埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、國姓鄉及草屯鎮。

新鮮現做的年菜佳餚，有糖醋魚、烤雞、蟹肉炒長年菜、玉米筍炒菇、筍干扣肉、金針排骨湯、藜麥飯共5菜1湯，埔里鎮史港國小學生彩繪的可愛兔年紅包，一同唱著新年的祝賀曲，送到池奶奶家中。

池奶奶看到這麼多人來家中賀年笑開懷，還特別提到「蟹肉炒長年菜」最好吃，因為馬來西亞沒有長年菜，長年菜也是台灣最具代表性的年菜，象徵吉利及長久。