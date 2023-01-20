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參山處走春懶人包 6個遊客中心送開運小紅包
過年假期長達10天，交通部觀光局參山國家風景區管理處管理的獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心與梨山文物陳列安排展演與手工DIY活動，還會送出限量的參山開運小紅包，迎接各地來的遊客。
參山處長曹忠猷表示，年假長達十天，參山處轄區包含有靜謐幽靜適合健行的獅頭山、高山景色悠美盛產水果的梨山，和親子出遊自行車愛好的八卦山。
1月22日（初一）到1月29日（初八）期間，獅山及南庄遊客中心舉辦手工編織教學DIY活動，教學、材料都免費，編織材料就地取材，課程包括編織鑰匙圈吊飾、環保網袋、彩虹口罩鍊（多功能）、伯公平安符、精靈吊飾、補夢網。另可到南庄老街附近網紅打卡新景點「東村宿舍」，穿和服逛客家大街、享受咖啡下午茶及日式庭園拍照等。
梨山遊客中心在初一至初七期間安排一系列DIY活動，若安排到梨山賞景過節，也可到梨山賓館旁尋梅園到攬勝樓的希利克森林步道，全長約600公尺；另外，去年12月年底耶穌堂整修完畢，也可打卡拍照走春。
谷關遊客中心從1月24日（初三）到1月25日（初四）推出原民風悠遊卡袋DIY體驗，民眾可安排年節到谷關泡溫泉，也可到遊客中心體驗手工製袋。
松柏嶺遊客中心從1月22日（初一）至1月26日（初五）期間提供遊客環保DIY茶香袋冰箱貼製作，另可到中心的「茶薰六覺體驗區」，體驗大碗公盛茶湯，臉部薰蒸及茶面膜SPA等。
八卦山脈生態遊客中心從1月22日（初一）至1月26日（初五）期間，推出「環保DIY-公主的高跟鞋」手工藝製作等，也可順遊受天宮、到田中森林公園享受森林浴，另八卦山區域推薦台灣最早的自行車道「社頭長青自行車道」、二水八堡圳沿線「二水自行車道」、最具農村古樸自行車道「田中自行車道」等三大知名自行車道。
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