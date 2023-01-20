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影／今視察春節疏運 盧秀燕曝「政府應多放年假」理由

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今天視察春節交通疏運時說，也許過年政府都應多放一點假，才不致於造成交通壅塞。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天視察春節交通疏運時說，也許過年政府都應多放一點假，才不致於造成交通壅塞。記者趙容萱／攝影

今年春節連假長達10天，號稱「史上最長年假」。台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運時說，今年的年假拉長、提早放，昨天有人開始返家，分散返鄉、出遊人潮，交通狀況相對好很多，結論是以後也許過年政府都應多放一點假，才不致於造成交通壅塞。

台中市長盧秀燕今天上午視察春節交通疏運，上午10時先到高鐵台中站了解高鐵疏運狀況，隨後到捷運高鐵站區，了解台中市道路交通狀況，以及捷運疏運狀況。

盧秀燕說，昨天開始是春節年假返鄉、出遊高峰，台中市是全國第二大城，也是交通結點 ，交通負荷特別重，為了讓民眾過個好年，台中市政府相關系統春節全員出動，站在崗位上讓交通更順暢，她呼籲，自駕者不酒駕、不搶快、禮讓行人，搭乘大眾交通工具者請配合相關規定。

高鐵公司說明，高鐵春節熱門時段為今天小年夜南下班次，以及收假初七、初八下午以後北上班次。今天高鐵幾乎全天南下班次對號座車廂中長程區間均是座位有限，北上班次對號座車廂尚有座位；各車次均有提供自由座車廂，旅客可以多加利用。

中捷公司表示，今年春節連假長達10天，台中捷運因應民眾返鄉、出遊，參考去年疏運狀況後，春節適度調整班距，1月20日、1月23日至29日採一般假日班距模式，即16時至19時為8分鐘1班、其餘時段10分鐘1班；1月21日(除夕)及22日(大年初一)則為全日10分鐘班距運轉，也將視實際人潮機動派發加班車，提供旅客便捷、舒適的乘車環境。

台中市交通局說明，台中捷運及市公車於連假期間皆持續服務不打烊，僅適度調整發車班次。捷運部分，1月20日、1月23日至29日採一般假日班距模式，1月21日除夕及22日大年初一則為全日10分鐘班距運轉；市公車部分，民眾可利用「台中市即時公車動態資訊」網站（ http://citybus.taichung.gov.tw ），或下載「台中公車APP」（ https://is.gd/MTPvdg ）查詢即時公車資訊，減少候車時間。

台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運狀況，圖為今天高鐵台中站旅客候車情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運狀況，圖為今天高鐵台中站旅客候車情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運狀況，圖為今天高鐵台中站到站旅客等候親友接受情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運狀況，圖為今天高鐵台中站到站旅客等候親友接受情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運狀況，圖為今天高鐵台中站到站旅客等候親友接受情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運狀況，圖為今天高鐵台中站到站旅客等候親友接受情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運狀況，圖為今天高鐵台中站情況。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運狀況，圖為今天高鐵台中站情況。記者趙容萱／攝影

台中捷運 台中市長 春節

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