影／今視察春節疏運 盧秀燕曝「政府應多放年假」理由

今年春節連假長達10天，號稱「史上最長年假」。台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運時說，今年的年假拉長、提早放，昨天有人開始返家，分散返鄉、出遊人潮，交通狀況相對好很多，結論是以後也許過年政府都應多放一點假，才不致於造成交通壅塞。

台中市長盧秀燕今天上午視察春節交通疏運，上午10時先到高鐵台中站了解高鐵疏運狀況，隨後到捷運高鐵站區，了解台中市道路交通狀況，以及捷運疏運狀況。

盧秀燕說，昨天開始是春節年假返鄉、出遊高峰，台中市是全國第二大城，也是交通結點 ，交通負荷特別重，為了讓民眾過個好年，台中市政府相關系統春節全員出動，站在崗位上讓交通更順暢，她呼籲，自駕者不酒駕、不搶快、禮讓行人，搭乘大眾交通工具者請配合相關規定。

高鐵公司說明，高鐵春節熱門時段為今天小年夜南下班次，以及收假初七、初八下午以後北上班次。今天高鐵幾乎全天南下班次對號座車廂中長程區間均是座位有限，北上班次對號座車廂尚有座位；各車次均有提供自由座車廂，旅客可以多加利用。

中捷公司表示，今年春節連假長達10天，台中捷運因應民眾返鄉、出遊，參考去年疏運狀況後，春節適度調整班距，1月20日、1月23日至29日採一般假日班距模式，即16時至19時為8分鐘1班、其餘時段10分鐘1班；1月21日(除夕)及22日(大年初一)則為全日10分鐘班距運轉，也將視實際人潮機動派發加班車，提供旅客便捷、舒適的乘車環境。