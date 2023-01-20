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疫情影響無法奔喪 彰化陸配用「舞」祈福早日直航回娘家

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣新移民發展與交流協會成員希望早日疫情遠離、能夠直航回娘家，1月28日將齊聚到彰化八卦山大佛祈福。圖／台灣新移民發展與交流協會提供
台灣新移民發展與交流協會成員希望早日疫情遠離、能夠直航回娘家，1月28日將齊聚到彰化八卦山大佛祈福。圖／台灣新移民發展與交流協會提供

新冠肺炎疫情影響，兩岸直航受到影響，加上相關隔離限制，許多陸配這兩年無法返鄉，台灣新移民發展與交流協會成員希望早日疫情遠離、能夠直航回娘家，將在過年年假期間1月28日到彰化八卦山大佛祈福，並以舞蹈快閃公益表演，祈求願望早日成真。

台灣新移民發展與交流協會理事長梁金妮說，先前因大陸相關隔離限制，陸配若要返娘家需要隔離21天加上7天自主健康管理，加上返台的隔離時間，了生活幾乎無法貿然返鄉，就怕影響在台灣既有的生活步調與工作，且顧及家庭，娘家有人生老病死無法協助，甚至來不及奔喪，對陸配來說是相當難熬的一段時間。

梁金妮表示，國內新住民人口陸配有30萬多人最多，加上二代約有5、60萬人，目前兩岸直航僅有北京、上海浦東機場、成都和廈門，許多娘家在其他省份的姊妹回家路遙遙，希望可以早日直航回娘家。

梁金妮也說，過年期間姊妹自發性地希望用舞蹈祈求讓疫情早日遠離，將在八卦山大佛廣場前表演3首不同舞風的扇子舞，象徵讓疫情「退散」，用誠心的敬意表達心願。

台灣新移民發展與交流協會成員希望早日疫情遠離、能夠直航回娘家，將在過年年假期間1月28日到彰化八卦山大佛祈福。圖／台灣新移民發展與交流協會提供
台灣新移民發展與交流協會成員希望早日疫情遠離、能夠直航回娘家，將在過年年假期間1月28日到彰化八卦山大佛祈福。圖／台灣新移民發展與交流協會提供

疫情 隔離 陸配

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