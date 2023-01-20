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彰化埔鹽鄉「弱勢中的弱勢」獨老 今收到熱騰騰年菜

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉公所和老五老基金會合作，今天送熱騰騰年菜和應景物資給不方便出門的蔡姓鄉民，並為他貼春紅。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉公所和老五老基金會合作，今天送熱騰騰年菜和應景物資給不方便出門的蔡姓鄉民，並為他貼春紅。記者簡慧珍／攝影

今天是小年夜，大多數民眾已忙著辦年貨，彰化縣埔鹽鄉76歲蔡姓獨居鄉民收到埔鹽鄉公所和財團法人老五老基金會贈送的應景物資，不但不必吃豆腐乳配飯過年，還有豐盛年菜祭拜神明和祭祀祖先，感動得直說「阮真幸福」。

公務機關今天起放年假，埔鹽鄉公所和老五老基金會為了讓獨老吃到熱騰騰年菜，今天上午送年菜和物資，鄉公所從列冊123戶弱勢長者中篩選45名「弱勢中的弱勢」老人，分送每人一包5公斤白米，老五老基金會送兩人分的10道年菜、兩種水果及一個蛋糕，外加每人一個200元紅包。

埔鹽鄉40多名長者因名下有祖厝，即使生活困頓也不能領取政府的生活津貼，鄉公所平時照顧，過年前派員訪視，今天鄉長許文萍、老五老彰化主任周怡秀及鄉公所和基金會人員到蔡姓獨居鄉民的家，送年菜等應景物資之外，許文萍和鄉公所人員、石埤村長施讚興撕去蔡姓鄉民住家內外的舊春紅，貼上「旺兔安昌」新春紅。

埔鹽鄉長許文萍查看蔡姓鄉民的廚房，沒有蔬果等年菜，餐桌上只有豆腐乳和雞蛋。許文萍說，以前「蔡阿伯」吃豆腐乳配飯，鄉公所關懷和給予協助，現在多了雞蛋。秘書黃淑如打開冰箱僅有瓶裝醬菜，別無其它種類食物。

「埔鹽是農業鄉，青壯人口外流，留下年長者守著家園。」許文萍說，鄉公所關心弱勢獨老，平日走動了解他們有何需求，過年前送年菜等物資，作為供品拜拜後，年假期間有菜餚可食用，像蔡姓鄉民早年做小生意，約3年前獨子意外去世後，她沒看過有人探望，蔡姓鄉民晚境淒涼。

老五老彰化主任周怡秀表示，鄉長許文萍上任後即和老五老基金會合作，年年發送春節物資給獨老，實在很有愛心。蔡姓鄉民也說，許文萍經常來探視，帶給他的晚年很大溫暖。

彰化縣埔鹽鄉公所和老五老基金會合作，今天在鄉公所發送熱騰騰年菜和應景物資給獨老。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉公所和老五老基金會合作，今天在鄉公所發送熱騰騰年菜和應景物資給獨老。記者簡慧珍／攝影

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