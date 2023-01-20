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創新賽德克編織張媽媽病逝 「彩虹橋」編織永流傳

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
張胡愛妹獨自創新「彩虹橋」編織，也傳承賽德克口簧琴、傳統歌謠，一生致力保存賽德克傳統文化。圖／南投縣文化局提供
張胡愛妹獨自創新「彩虹橋」編織，也傳承賽德克口簧琴、傳統歌謠，一生致力保存賽德克傳統文化。圖／南投縣文化局提供

南投縣賽德克族傳統織布工藝保存者張胡愛妹日前因病去世，她擁有將近80年的織布經歷，技法純熟，獨自創新的「彩虹橋編織」，被敬稱「張媽媽」，文化部昨天在張胡愛妹藝師告別式上頒發旌揚狀，表彰她一生對文化傳承之貢獻。

張胡愛妹1936年生於仁愛鄉春陽部落，她從8歲起便向母親學習賽德克織布，擁有將近80年的織布經歷，技法純熟，獨自創新的彩虹橋編織，深具賽德克族文化特色及藝術價值。

「張媽媽」擅長賽德克族口簧琴、傳統歌謠，一生致力推動賽德克族傳統文化，前總統陳水扁、馬英九、前副總統吳敦義都曾她的工作室拜訪。

張媽媽也長期在仁愛鄉春陽地區國中、小學及高中教授傳統織布工藝，遍灑工藝種子，亦積極投入傳統歌謠之教唱。傳遞賽德克族傳統文化薪火。南投縣政府登錄傳統工藝「Tninun na Seediq bale/ Sediq balay/ Seejiq balay賽德克族傳統織布工藝」認定之保存者，也是賽德克族文化傳承重要代表人物。

今年年1月11日張媽媽不幸辭世，為彰顯其對保存傳承賽德克族傳統文化資產之貢獻，由南投縣文化局通報文化部，請以中央政府之名，表達慰問及關照家屬之意。由文化資產局粘振裕副局長代表，頒發文化部旌揚狀及慰問金，感謝張胡愛妹藝師的貢獻。

文化部頒發旌揚狀，感謝張胡愛妹藝師對賽德克文化的貢獻。圖／南投縣文化局提供
文化部頒發旌揚狀，感謝張胡愛妹藝師對賽德克文化的貢獻。圖／南投縣文化局提供

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