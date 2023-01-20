就職才25天 南投三連霸議員曾振炎官司纏身請辭
南投縣議員第一選區三連霸縣議員曾振炎涉嫌賄選，19日向南投縣議會請辭，曾振炎賄選被南投地檢署起訴，並提當選無效之訴。曾振炎說，乾脆自己辭一辭比較「清心」，但他會到學校社團當志工，繼續服務社會。
南投縣民政處長吳燕玲說，曾振炎請辭議員後視同「缺額」，依地方制度法第81條規定，縣議員辭職、去職或死亡，缺額達名額十分之三以上，或同一選區達二分之一以上時，均應補選。
第一選區共10席議員，曾振炎請辭後缺額未達二分之一，因此不會補選。但曾振炎賄選，遭起訴，一旦判決有罪定讞會褫奪公權，另外當選無效判決確定，均需依法遞補。
南投地檢署去年選舉期間接獲檢舉，曾振炎透過樁腳以每票500至1000元向選民買票，樁腳和選民已經承認，曾振炎堅持未賄選，檢方訊後將選民請回，樁腳以3萬元交保，曾振炎則聲押，地院裁定，曾振炎25萬元交保，並限制住居。
曾振炎是兩屆議員，順利當選三連霸，沒想到就職不到一個月，就因賄選案黯然請辭。除此之外，他和妻子因涉嫌詐領詐領助理費199萬多元，2020年6月台中高分院以利用職務機會詐取財物等罪名，各判處期徒刑3年6月和1年9個月徒刑，曾振炎夫妻上訴，最高法院撤銷原判決，發回台中高分院更審。多件官司纏身，也是他決定請辭原因。
曾振炎曾任里長，個性直率熱情，對公共活動熱心參與，雖然請辭議員，但他強調，將專職當志工，為學校、社團服務，只要鄉親有需要，他還是會熱心幫忙。
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