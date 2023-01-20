快訊

金融界人才搖籃 中金院2大解方衝出百分百註冊率

別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」

蘇貞昌請辭、陳建仁否認接新閣揆 蔡政府又要打臉自己？

就職才25天 南投三連霸議員曾振炎官司纏身請辭

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議員曾振炎就職25天，就因賄選官司請辭。記者江良誠／攝影
南投縣議員曾振炎就職25天，就因賄選官司請辭。記者江良誠／攝影

南投議員第一選區三連霸縣議員曾振炎涉嫌賄選，19日向南投縣議會請辭，曾振炎賄選被南投地檢署起訴，並提當選無效之訴。曾振炎說，乾脆自己辭一辭比較「清心」，但他會到學校社團當志工，繼續服務社會。

南投縣民政處長吳燕玲說，曾振炎請辭議員後視同「缺額」，依地方制度法第81條規定，縣議員辭職、去職或死亡，缺額達名額十分之三以上，或同一選區達二分之一以上時，均應補選。

第一選區共10席議員，曾振炎請辭後缺額未達二分之一，因此不會補選。但曾振炎賄選，遭起訴，一旦判決有罪定讞會褫奪公權，另外當選無效判決確定，均需依法遞補。

南投地檢署去年選舉期間接獲檢舉，曾振炎透過樁腳以每票500至1000元向選民買票，樁腳和選民已經承認，曾振炎堅持未賄選，檢方訊後將選民請回，樁腳以3萬元交保，曾振炎則聲押，地院裁定，曾振炎25萬元交保，並限制住居。

曾振炎是兩屆議員，順利當選三連霸，沒想到就職不到一個月，就因賄選案黯然請辭。除此之外，他和妻子因涉嫌詐領詐領助理費199萬多元，2020年6月台中高分院以利用職務機會詐取財物等罪名，各判處期徒刑3年6月和1年9個月徒刑，曾振炎夫妻上訴，最高法院撤銷原判決，發回台中高分院更審。多件官司纏身，也是他決定請辭原因。

曾振炎曾任里長，個性直率熱情，對公共活動熱心參與，雖然請辭議員，但他強調，將專職當志工，為學校、社團服務，只要鄉親有需要，他還是會熱心幫忙。

議員 南投 賄選

延伸閱讀

南投縣府和人安合作 弱勢街友今年可住旅館過春節

南投大觀「榮興市場」傳落腳這景點 公所證實：有討論

彰化5連霸縣議員涉賄選起訴 今晚法院裁定限制住居

南投苦命媽媽產後病逝遺10子女 員警結合慈善團體伸援手

相關新聞

影／今視察春節疏運 盧秀燕曝「政府應多放年假」理由

今年春節連假長達10天，號稱「史上最長年假」。台中市長盧秀燕今天視察春節交通疏運時說，今年的年假拉長、提早放，昨天有人開...

疫情影響無法奔喪 彰化陸配用「舞」祈福早日直航回娘家

新冠肺炎疫情影響，兩岸直航受到影響，加上相關隔離限制，許多陸配這兩年無法返鄉，台灣新移民發展與交流協會成員希望早日疫情遠...

彰化埔鹽鄉「弱勢中的弱勢」獨老 今收到熱騰騰年菜

今天是小年夜，大多數民眾已忙著辦年貨，彰化縣埔鹽鄉76歲蔡姓獨居鄉民收到埔鹽鄉公所和財團法人老五老基金會贈送的應景物資，...

創新賽德克編織張媽媽病逝 「彩虹橋」編織永流傳

南投縣賽德克族傳統織布工藝保存者張胡愛妹日前因病去世，她擁有將近80年的織布經歷，技法純熟，獨自創新的「彩虹橋編織」，被...

就職才25天 南投三連霸議員曾振炎官司纏身請辭

南投縣議員第一選區三連霸縣議員曾振炎涉嫌賄選，19日向南投縣議會請辭，曾振炎賄選被南投地檢署起訴，並提當選無效之訴。曾振...

彰化線東路增左轉道獲好評

彰化市線東路是彰化市通往和美鎮，也是銜接國1與國3的重要道路，在彰草路、彰和路兩處路口卻常發生車禍，縣府工務處在民眾反映...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。