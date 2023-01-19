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日月潭伊達劭又一酒店加入 力麗溫德姆春天將正式營運

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
力麗集團在日月潭伊達邵熱鬧老街附近，以石砌邵族的建築外觀，春節前推出魯魯扎扎咖啡親子館試營運。記者黑中亮／攝影
力麗集團在日月潭伊達邵熱鬧老街附近，以石砌邵族的建築外觀，春節前推出魯魯扎扎咖啡親子館試營運。記者黑中亮／攝影

隨著全球國境陸續解封之際，國境開放及國內觀光業同步復甦，日月潭今年將再出現一家國際級渡假酒店，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店加入伊達劭後，將使得力麗集團飯店事業群將成為日月潭區飯店量體最大的飯店，集團計畫春節前以RURUZAZA咖啡親子館作為前哨站搶先試營運。

力麗集團表示，看準日月潭擁有渾然天成的湖景，得天獨厚的地理環境，選在擁有濃厚在地特色的伊達邵，準備以「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」掛牌營運，坐擁絕美的高山湖泊日月潭畔，加上現有力麗哲園飯店日潭館、月潭館及力麗儷山林會館日月潭館，重現日月潭的原民文化底蘊。

即將加入營運的溫德姆溫泉酒店，是力麗觀光與溫德姆酒店集團攜手打造的奢華度假溫泉酒店，將國際化與在地文化深度融合，203間奢華溫泉客房，除了日月潭水波漣漪的意象外，酒店整體設計更處處可看見邵族文化的元素。

在農曆春節前，力麗集團在日月潭伊達邵熱鬧老街附近，以充滿濃厚原民色彩的石砌，打造邵族的建築外觀；提前推出親子樂園餐廳-RURUZAZA魯魯扎扎咖啡親子館，一方面宣告新酒店將進駐伊達劭碼頭，餐廳與親子樂園的結合，讓民眾春節連續假期來到日月潭時，不僅可以住飯店、賞湖景，更能讓小孩及小小孩在樂園內盡情遊玩同時享受精緻餐點。

日月潭今年將再出現一家國際級渡假酒店，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店今年春天將加入伊達劭經營。記者黑中亮／攝影
日月潭今年將再出現一家國際級渡假酒店，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店今年春天將加入伊達劭經營。記者黑中亮／攝影

日月潭 酒店 溫泉 親子 春節

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