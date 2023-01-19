彰化6旬單親爸養身障5子女 社團公司民代今合力送暖

彰化縣溪湖鎮婦女會、惠捷貿易有限公司等民間單位，在縣議員陳玉姬穿針引線之下，有力出力，有錢出錢，今天在溪湖鎮通天宮分送民生物資和1600元紅包給54戶生活較困苦的民眾，有一名獨力撫養5名子女的六旬單親爸領取過年禮物，千恩萬謝才離去。

公益團體和善心企業越來越重視「錢用在刀口上」，親自訪查並核對政府資料，篩選出未必列冊但生活困難的民眾。今天彰化縣溪湖鎮婦女會、惠捷貿易有限公司等多個民間單位和縣議員陳玉姬，今天分送麵食、年菜、罐頭等物資給溪湖鎮、埔鹽鄉和埔心鄉的54戶經濟困難的民眾。

陳玉姬說，有些民眾因家族共有不動產未分割，「名下財產眾多」，不符中低收入、低收入的資格，那些共有房屋與土地「能看不能吃」，今天來領物資的就有多名健康狀況差、找不到工作、「名下財產數百萬」的邊緣戶。

有一名六旬單親爸靠打臨工撫養從10多歲到20多歲的5名子女，排隊領取物資，陳玉姬等人看到「熟面孔」即上前打招呼。她說，六旬單親爸的孩子都罹患身心障礙，工作能力不好，導致「呷老還要拖老命」養孩子，實在令人同情。