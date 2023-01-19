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台中國際機場門戶計畫 盧秀燕與哈佛大學院長會談

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府擘劃台中國際機場門戶計畫，市長盧秀燕與哈佛大學設計學院長會談。圖／市府提供
台中市府擘劃台中國際機場門戶計畫，市長盧秀燕與哈佛大學設計學院長會談。圖／市府提供

台中國際機場近年航班旅次持續成長，將是台中未來國際新門戶，台中市已著手進行短期「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發案」，市長盧秀燕昨與哈佛大學設計學院院長會談，擘劃台中國際機場門戶計畫。

哈佛大學設計學院長Sarah Whiting、Ron Witte教授18日拜會市長盧秀燕。

立法院評估遷建地點，台中成功嶺是考量之一。盧秀燕指出，台中又是全國第二大都市，中台灣唯一直轄市，機場門戶計畫對台中非常重要。

台中國際機場（清泉崗機場）原是純粹軍事機場，全球化之後轉型為軍民合用機場，目前還具有軍事功能，台中機場的都市規劃比別的機場都市規劃有更多挑戰。

盧秀燕說，因是完全的素地，不像桃園國際機場的城市規劃或發展幾乎完全飽和，未來台中機場將是台中重點發展區域，對台灣中部更形重要。

Sarah Whiting表示，來到台灣，對台中有更多認識，在執行台中國際機場周邊整體規劃過程中，對於台中願景滿心期待。

Ron Witte說，台中是一座非常美麗的城市，期盼借重市府相關局處專才及領導能力，協助優化台中國際機場周邊整體規劃。

秘書長黃崇典說，盧秀燕第一次競選政見提出台中需要一個新的國際門戶，原來的台中機場有一點小，不符國際接軌需求。

黃崇典說，雖機場運量及功能仍受中央政府的政策主導，但地方政府預先規劃，否則等軍方釋出土地，市府再著手進行都市計畫就太晚了。因此市府已著手進行短期「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發案」。

清泉崗機場 盧秀燕 哈佛大學

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