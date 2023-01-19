LaLaport停車場收費高 民眾「外移」建國市場停車、機車大量違停
台中市東區三井LaLaport南館試營運第3天，持續吸引人潮，商場鄰近建國市場，但有民眾發現，建國市場因停車收費較LaLaport便宜，致車位一位難求，這幾天LaLaport停車場僅停滿一半，附近人行道也有大輛違停機車。
議員要求商場在試營運及連假期間應減免停車費用，並加強免費機車停車場指引，降低對周邊商圈的停車衝擊。中市交通局表示，針對館內及周邊替代停車場停車狀況，將滾動檢討停車優惠及收費措施。
三井LaLaport南館17日試營運，開幕後人潮眾多，導致周邊道路壅塞，儘管警方與業者動員人力交管，仍無法紓解。PTT有網友表示，自己當天晚上想去朝聖LaLaport，想往地下停車場找停車位時，發現周邊人行道全停滿機車，收費停車場卻空蕩蕩，導致「行人難行」的慘況。
春節將至，許多前往建國市場採買年貨的民眾發現，LaLaport南館試營運後，建國市場停車場一位難求，因建國市場停車每小時只要20元，LaLaport則平日每小時收費50元，假日60元，高出近三倍，不少民眾嫌貴，紛紛「外移」到建國市場停車。
建國市場自治會副會長薛志清說，大家這幾天看到建國市場停車狀況，都誤以為市場生意很好，實際上很多民眾都是停車後去逛LaLaport，對建國市場的業者造成很大困擾，也很不公平。
民進黨議員鄭功進表示，LaLaport試營運適逢春節期間，周邊停車本就吃緊，呼籲交通局應盡快與商場協調，在試營運及連假期間開放免費停車，或是調降停車費，降低對周邊商圈的停車衝擊。
鄭功進提到，LaLaport於振興路開闢免費機車停車場，但相關指引不足，很多民眾不清楚，且行人步行至賣場動線危險，交通局應盡快協助業者加強引導指示，並調整行人動線標線。
交通局表示，將請業者加強振興路免費機車停車場行人引導指示，並針對館內及周邊替代停車場停車狀況，滾動檢討停車優惠及收費措施。
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