台中高美燈塔春節後進行整建 工程期間園區暫停開放

台中高美濕地旁擁有紅白相間、八角形塔身的高美燈塔，航港局規劃自今年2月2日起封閉園區進行整建工程，預計今年11月完成整建工程，為體貼遠道而來遊客，高美燈塔春節連續假期期間每日開放(周一不休園)，提醒想參訪高美燈塔的遊客可利用連假前往走春。

航港局表示，高美燈塔整建工程期間會有施工車輛及機具進出園區，為確保遊客安全、周邊道路交通安全及降低對園區周邊環境影響，高美燈塔整建工程採封閉園區暫停接待遊客。

航港局已責成施工廠商確實執行交通維持計畫及環境保護計畫，施工車輛、機具進出工址時，應注意周邊道路及遊客安全，整建期間如有揚塵及污損，也應該即時處置，以維持燈塔周邊環境。

航港局提醒，高美燈塔周邊道路狹小、遊客眾多，整建工程期間如有造成遊客不便，敬請見諒。