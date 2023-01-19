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彰化市線東路增設兩處左轉車道 網讚「最棒的年節禮」
彰化市線東路是彰化市通往和美鎮，也是銜接國1與國3的重要道路，在彰草路、彰和路兩處路口常造成塞車，縣府工務處在民眾反映後，最近在這兩處路口分別增設左轉附加車道，對交通順暢已有明顯改善，網友紛紛讚「這是春節最好的禮物」。
不少民眾這兩天發現車流量大的線東路與彰草路及彰和路等2處路口增設左轉附加車道，也有了左轉號誌，不少網友持正面肯定，留言表示「線東路左轉彰和路的車很多，縣民一定會感受到實際改善的」、「標線看起來舒服多了。」
縣府工處處指出，該工程針對線東路一段彰和路到磚瑤路口提升道路品質改善，改善長度約1.9公里，包括1處橋梁護欄整建，增設2處路口左轉附加車道，也增加4面預告標誌牌面，並取消原本的機車兩段式左轉。
縣府工務處長林漢斌說，早期道路養護時較少有機會重新檢討標誌標線，只是照舊將地面重鋪，但現在針對重要路口都會考量是否有合宜的道路設置，加以改善以降低路口交通事故發生；增設左轉專用車道可避免後車為閃避前方左轉車輛發生碰撞，直行與左轉車分流，行車視野也較好。
林漢斌表示，近年規劃增設左轉專用道改善交通，但也要評估路寬，通常利用既有道路，縮減車道寬度來增加車道，不過也有民眾會覺得等停紅綠燈時間變長，或對這樣的「偏心左轉車道」不習慣，會增加照明，讓對路況不熟悉的駕駛也能注意。
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