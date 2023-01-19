快訊

蘇貞昌親向蔡總統請辭？ 官員透露今行政院會離情依依

匯市今封關 台幣虎年貶值8.36%創25年最大跌幅

6車追撞1車翻覆畫面曝光 國1汐五高架回堵8公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市線東路增設兩處左轉車道 網讚「最棒的年節禮」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市線東路在彰草路、彰和路兩處路口常造成塞車，縣府工務處在民眾反映後，最近在這兩處路口分別增設左轉附加車道。圖／彰化縣府提供
彰化市線東路在彰草路、彰和路兩處路口常造成塞車，縣府工務處在民眾反映後，最近在這兩處路口分別增設左轉附加車道。圖／彰化縣府提供

彰化市線東路是彰化市通往和美鎮，也是銜接國1與國3的重要道路，在彰草路、彰和路兩處路口常造成塞車，縣府工務處在民眾反映後，最近在這兩處路口分別增設左轉附加車道，對交通順暢已有明顯改善，網友紛紛讚「這是春節最好的禮物」。

不少民眾這兩天發現車流量大的線東路與彰草路及彰和路等2處路口增設左轉附加車道，也有了左轉號誌，不少網友持正面肯定，留言表示「線東路左轉彰和路的車很多，縣民一定會感受到實際改善的」、「標線看起來舒服多了。」

縣府工處處指出，該工程針對線東路一段彰和路到磚瑤路口提升道路品質改善，改善長度約1.9公里，包括1處橋梁護欄整建，增設2處路口左轉附加車道，也增加4面預告標誌牌面，並取消原本的機車兩段式左轉。

縣府工務處長林漢斌說，早期道路養護時較少有機會重新檢討標誌標線，只是照舊將地面重鋪，但現在針對重要路口都會考量是否有合宜的道路設置，加以改善以降低路口交通事故發生；增設左轉專用車道可避免後車為閃避前方左轉車輛發生碰撞，直行與左轉車分流，行車視野也較好。

林漢斌表示，近年規劃增設左轉專用道改善交通，但也要評估路寬，通常利用既有道路，縮減車道寬度來增加車道，不過也有民眾會覺得等停紅綠燈時間變長，或對這樣的「偏心左轉車道」不習慣，會增加照明，讓對路況不熟悉的駕駛也能注意。

彰化縣府近日完成彰化市線東路與彰草路及彰和路等2處路口增設左轉附加車道。圖／彰化縣府提供
彰化縣府近日完成彰化市線東路與彰草路及彰和路等2處路口增設左轉附加車道。圖／彰化縣府提供
彰化市線東路在彰草路、彰和路兩處路口常造成塞車，最近在這兩處路口分別增設左轉附加車道。圖／彰化縣府提供
彰化市線東路在彰草路、彰和路兩處路口常造成塞車，最近在這兩處路口分別增設左轉附加車道。圖／彰化縣府提供

車道 彰化 紅綠燈 塞車 春節

延伸閱讀

春節連假彰化元清觀拜天公 過七星橋乞平安龜賞看桌

走春大富翁！初一到初九開春「2023彰化新年走春攻略」可以玩很久

到2023花在彰化 轉個彎去看溪州黃金花海

「花在彰化」過年登場 沃旭能源打造海豚生態打卡牆

相關新聞

LaLaport停車場收費高 民眾「外移」建國市場停車、機車大量違停

台中市東區三井LaLaport南館試營運第3天，持續吸引人潮，商場鄰近建國市場，但有民眾發現，建國市場因停車收費較LaL...

台中高美燈塔春節後進行整建 工程期間園區暫停開放

台中高美濕地旁擁有紅白相間、八角形塔身的高美燈塔，航港局規劃自今年2月2日起封閉園區進行整建工程，預計今年11月完成整建...

彰化市線東路增設兩處左轉車道 網讚「最棒的年節禮」

彰化市線東路是彰化市通往和美鎮，也是銜接國1與國3的重要道路，在彰草路、彰和路兩處路口常造成塞車，縣府工務處在民眾反映後...

春節連假彰化元清觀拜天公 過七星橋乞平安龜賞看桌

春節期間，很多信眾都會「拜天公」祈福，彰化市元清觀（俗稱天公壇）是全台唯一以「觀」為名的國定古蹟，香火鼎盛，是「拜天公」...

LaLaport試營運迎接春節假期 中市府壓力測試疏解車潮

台中市東區三井LaLaport南館昨進入試營運第2天，持續吸引人潮，迎接第一個假日，交通局沙盤推演，要求業者規劃2處替代...

政界紛恢復走春拜年 蔡英文初二、賴清德初四台中參拜

新春年節，政界人士也紛紛至地方走春、發送新春小禮。蔡英文總統初二、副總統賴清德初四，將至台中各地宮廟參拜；前總統馬英九初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。