春節連假彰化元清觀拜天公 過七星橋乞平安龜賞看桌

春節期間，很多信眾都會「拜天公」祈福，彰化市元清觀（俗稱天公壇）是全台唯一以「觀」為名的國定古蹟，香火鼎盛，是「拜天公」的首選，信眾還可以過「七星平安橋」消災解厄、擲筊求「福壽發財平安龜」，也可欣賞栩栩如生的藝術創作捏麵天公宴。市長林世賢邀請民眾春節間民眾到天公壇求好運，新的一年平安順利。

彰化元清觀建於清乾隆28年（西元1763年）的元清觀，供奉玉皇大帝、元始天尊，以及三官大帝等神祇，自古以來就是當地泉州人的重要信仰中心，每到過年期間更是香火鼎盛，參拜信眾絡繹不絕。

彰化市元清觀在1月22日（正月初1）至2月5日（元宵節），推出「天公賜福添好運」新春祈福系列活動，在大年初1是元始天尊聖誕，上午9時起，由道長為前來參拜的天公信徒進行開運賜福加持儀式，還有消災解厄的「過七星平安橋」、上元節「補春運」。

正月初9天公生，以及正月15日天官大帝聖誕，元清觀請香客呷平安湯圓及麵線，還以錢母的概念準備「福壽發財平安龜」，是由沙其瑪組合而成，還可以背在後方，好像忍者龜造型，十分有趣。信徒只要擲出筊杯，就能把平安龜請回家，藉此祈求整年平安賺大錢。

此外，以「天公作美」為題，在三川殿擺出滿漢全席的神明壽宴桌，帶領香客走進天公廟中，欣賞栩栩如生的藝術創作捏麵天公宴，有天公的故事，蔬菜花果、飛禽走獸、水族類，以及小朋友最喜愛的卡通造型十分吸晴，展出期間大年初一至十五。